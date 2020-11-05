شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد: حصول الرضع على فيتامين «د» يقلل فرص إصابتهم بالسمنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توصلت دراسة جديدة إلى أن التأكد من حصول الأطفال على الكثير من فيتامين (د) في السنة الأولى من حياتهم يمكن أن يحميهم من السمنة وفقًا لما نشرته المجلة الأميركية للتغذية السريرية.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد حللت الدراسة، التي استغرقت 17 عاماً، وأجراها باحثون من جامعة ميشيغان، مستويات فيتامين «د» لدى 300 طفل خلال السنة الأولى من حياتهم، ثم تتبعوا صحتهم خلال الطفولة والمراهقة.

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ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي خلال فترة المراهقة، حيث تمثّل متلازمة التمثيل الغذائي مجموعة من الحالات المرضية تتضمن ارتفاع ضغط الدم ومستوى السكر بالدم وزيادة دهون الجسم، خصوصاً عند الخصر.

ووجد الباحثون أن انخفاض مستويات فيتامين (د) في وقت مبكر من الحياة ينبئ بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 في المستقبل.

وكانت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أوصت بضرورة تلقي الأطفال الرضّع، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية، جرعة كبيرة من فيتامين «د» يومياً.

يُذكر أن فيتامين «د» اكتسب أهمية خاصة في الفترة الأخيرة، منذ تفشي فيروس «كورونا المستجد»، حيث أكد عدد من الدراسات أهميته البالغة في الوقاية من المرض والتخفيف من حدة أعراضه.