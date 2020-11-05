نصائح لتعزيز مناعة كبار السن في مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض خاصة مع انتشار الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولهذا يجب تقوية مناعتهم.

ومع قدوم الشتاء وانتشار الإصابة بالأنفلونزا والأمراض المختلفة والفيروسات قد يعاني كبار السن من مضاعفات صحية مختلفة.

وقد أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر يصابون بضعف في الجهاز المناعي.

لذا لا بد من العمل على تعزيز مناعة كبار السن لدعمهم في مواجهة مثل هذه الفيروسات والمخاطر، وإليكم مجموعة من أهم النصائح في هذا السياق.





نصائح لتعزيز مناعة كبار السن:

الحصول على لقاح الأنفلونزا

من المهم لكبار السن ومع بداية الطقس البارد وفصل الشتاء الحصول على لقاح الأنفلونزا، الذي يساعدك على الحماية من التعرض للعدوي والتقليل من الإصابة بالفيروسات.

كما يمكنك تلقي بعض اللقاحات تحت إشراف الطبيب مثل لقاح المكورات الرئوية التي تحمي من التعرض إلى التهاب السحايا والالتهاب الرئوي.

التقليل من التوتر

يحتاج كبار السن إلى التخلص من التوتر حيث أنه يؤثر على الجهاز المناعي فيفرز الجسم الكورتيزول الناتج عن الإجهاد والتوتر والقلق.

ويعتبر الكورتيزول هو الهرمون المسؤول عن التعامل مع المواقف العصبية.

كما أن كثرة التوتر يقلل من استجابة الجهاز المناعي، مما يعرض الجسم للفيروسات والأمراض، ولهذا يجب السيطرة على التوتر لدى كبار السن.



الحفاظ على الوزن الصحي

على كبار السن الحفاظ على الوزن الصحي لديهم وهذا من خلال اتباع الغذاء الصحي وممارسة النشاط اللازم، وهذا لأن الوزن الزائد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز المناعي.

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ويجب الحرص على التخلص من الوزن الزائد بالجسم.

الإقلاع عن التدخين

المدخنون من كبار السن يكونون أكثر عرضة للإصابة بالضعف في الجهاز المناعي، لأن السجائر تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الرئة.

كما أنها تزيد من فرصة الإصابة بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي ومنها تكرار الإصابة بالأنفلونزا والالتهاب الرئوي، ولهذا يجب التوقف عن التدخين فورا.

النوم الجيد



كبار السن الذين يعانون من اضطرابات النوم يصابون عادة بالضعف في الجهاز المناعي.

فالنوم الجيد يساعد على تعزيز المناعة وتحسين وظائف المخ مما يقي من ضعف الذاكرة والتركيز.

ومن المهم النوم لمدة 8 ساعات يوميا والحفاظ على روتين منتظم للنوم.

وبإمكانك أخذ قيلولة في النهار لا تتجاوز 45 دقيقة مع الحرص على تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في فترة الليل للحصول على نوم هادئ.





تعزيز مناعة كبار السن بالأطعمة:

عند تناولك للطعام الصحي تحافظ على جهازك المناعي، وتوجد بعض أنواع الأطعمة المهمة التي لها دور في تعزيز الجهاز المناعي وتقويته، وقد أشار موقع "medical news today" إلى بعض الأطعمة التي تعزز المناعة عند كبار السن ومنها ما يلي: