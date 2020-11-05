نصائح لتعزيز مناعة كبار السن في مواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض خاصة مع انتشار الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولهذا يجب تقوية مناعتهم.
ومع قدوم الشتاء وانتشار الإصابة بالأنفلونزا والأمراض المختلفة والفيروسات قد يعاني كبار السن من مضاعفات صحية مختلفة.
وقد أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر يصابون بضعف في الجهاز المناعي.
لذا لا بد من العمل على تعزيز مناعة كبار السن لدعمهم في مواجهة مثل هذه الفيروسات والمخاطر، وإليكم مجموعة من أهم النصائح في هذا السياق.
نصائح لتعزيز مناعة كبار السن:
الحصول على لقاح الأنفلونزا
من المهم لكبار السن ومع بداية الطقس البارد وفصل الشتاء الحصول على لقاح الأنفلونزا، الذي يساعدك على الحماية من التعرض للعدوي والتقليل من الإصابة بالفيروسات.
كما يمكنك تلقي بعض اللقاحات تحت إشراف الطبيب مثل لقاح المكورات الرئوية التي تحمي من التعرض إلى التهاب السحايا والالتهاب الرئوي.
التقليل من التوتر
يحتاج كبار السن إلى التخلص من التوتر حيث أنه يؤثر على الجهاز المناعي فيفرز الجسم الكورتيزول الناتج عن الإجهاد والتوتر والقلق.
ويعتبر الكورتيزول هو الهرمون المسؤول عن التعامل مع المواقف العصبية.
كما أن كثرة التوتر يقلل من استجابة الجهاز المناعي، مما يعرض الجسم للفيروسات والأمراض، ولهذا يجب السيطرة على التوتر لدى كبار السن.
الحفاظ على الوزن الصحي
على كبار السن الحفاظ على الوزن الصحي لديهم وهذا من خلال اتباع الغذاء الصحي وممارسة النشاط اللازم، وهذا لأن الوزن الزائد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز المناعي.
ويجب الحرص على التخلص من الوزن الزائد بالجسم.
الإقلاع عن التدخين
المدخنون من كبار السن يكونون أكثر عرضة للإصابة بالضعف في الجهاز المناعي، لأن السجائر تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الرئة.
كما أنها تزيد من فرصة الإصابة بالأمراض السرطانية، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي ومنها تكرار الإصابة بالأنفلونزا والالتهاب الرئوي، ولهذا يجب التوقف عن التدخين فورا.
النوم الجيد
كبار السن الذين يعانون من اضطرابات النوم يصابون عادة بالضعف في الجهاز المناعي.
فالنوم الجيد يساعد على تعزيز المناعة وتحسين وظائف المخ مما يقي من ضعف الذاكرة والتركيز.
ومن المهم النوم لمدة 8 ساعات يوميا والحفاظ على روتين منتظم للنوم.
وبإمكانك أخذ قيلولة في النهار لا تتجاوز 45 دقيقة مع الحرص على تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في فترة الليل للحصول على نوم هادئ.
تعزيز مناعة كبار السن بالأطعمة:
عند تناولك للطعام الصحي تحافظ على جهازك المناعي، وتوجد بعض أنواع الأطعمة المهمة التي لها دور في تعزيز الجهاز المناعي وتقويته، وقد أشار موقع "medical news today" إلى بعض الأطعمة التي تعزز المناعة عند كبار السن ومنها ما يلي:
- السبانخ والتي تعد من الخضروات الورقية المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقوية الجهاز المناعي.
- الزبادي يحتوي على البكتيريا الجيدة التي تساعد على التخلص من البكتيريا الضارة بالمعدة، وتناول الزبادي يساعدك على تقوية الجهاز المناعي.
- البيض من الأطعمة المهمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات والتي تساعد على تقوية الجهاز المناعي والحماية من الإصابة بالفيروسات.
- الأرز البني مهم لكبار السن حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي مما يقي من الأمراض المختلفة.
- البطاطا الحلوة تحتوي على البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة وفيتامين أ مما يساعد على تعزيز الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.
- تناول البروتينات الخالية من الدهون هام لكبار السن حيث أنها تساعد على تقوية الجهاز المناعي، فضلا على أنها لها دور في الحفاظ على صحة القلب وتعزيز وظائف المخ، وعليك باختيار الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 الدهنية.
- من المهم تناول كمية كافية من الماء يوميا، وهذا لأن الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية مما يعزز الجهاز المناعي ويقي من الإصابة بالفيروسات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.