البرتقال.. فوائد لا غنى عنها للصحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البرتقال من الفواكه الشتوية المميزة التي تقي من الفيروسات وتحمي من الأنفلونزا والبرد، عبر تزويد الجسم بفيتامين سي.

فالبرتقال يوفر حوالي 80% من الكمية الموصى بها يوميا، مما يحمي من الأمراض المختلفة وتعزيز المناعة.

كما أن البرتقال يوفر للجسم العديد من المغذيات التي تساعد على الوقاية من بعض الأمراض، وفيما يلي أهم فوائد البرتقال الصحية..





فوائد البرتقال للصحة:

غني بفيتامين سي

تحتوي البرتقالة الواحدة على 70% من الكمية الموصى بها من فيتامين سي، مما يدعم وظائف الجهاز المناعي والحماية من الأمراض، خاصة الأمراض الفيروسية.

كما يساهم في زيادة إنتاج الكولاجين مما يحمي صحة الجلد، فضلا على أن فيتامين سي مهم للتقليل من الالتهابات وتعزيز امتصاص الحديد بالجسم.

ويعتبر فيتامين سي نوعا مهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الشيخوخة.





مصدر للألياف

أشار موقع "health" إلى أن البرتقالة الواحدة توفر حوالي 3 جرامات من الألياف، أي ما يعادل 12% مما يحتاجه الجسم من الألياف في اليوم.

والألياف من العناصر الغذائية المهمة لتعزيز وظائف الجهاز الهضمي، فضلا على أنها تنظم معدلات السكر بالدم وأيضا مستويات الأنسولين.

وتعتبر الألياف هامة لإنقاص الوزن حيث أنها تؤدي إلى الشعور بالشبع.

لقد أثبتت الدراسات المختلفة أن الألياف التي توجد في البرتقال تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم فضلا على أن الألياف هامة للحماية من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة ومنها مرض السكري من النوع الثاني.

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البرتقال غني بالماء

يساعد البرتقال على توفير كمية جيدة من الماء، حيث أن البرتقالة تحتوي على حوالي نصف كوب من الماء.

ولهذا فإنه يعتبر من الفواكه الغنية بالماء والتي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز وظائف الجسم، والتخلص من السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

كما أن الماء الموجود بالبرتقال يساعد على تعزيز الطاقة البدنية والعقلية.





توفير عناصر غذائية ضرورية للجسم

يوفر تناول البرتقال بعض المغذيات، ومنها البوتاسيوم الهام لصحة القلب وتنظيم معدل ضغط الدم.

ويحتوي على حمض الفوليك الذي يحمي المرأة الحامل والجنين وحماية الدماغ والجهاز العصبي من التعرض إلى الأمراض المختلفة منها ضعف الذاكرة والإصابة بالاكتئاب.

كما أن البرتقال يوفر الماغنسيوم والكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين ب.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة المهمة للصحة حيث يحتوي على الفلافونويد الذي يعد من مضادات الأكسدة التي تساعد على الحماية من الالتهابات والفيروسات.

كما أن له القدرة على مواجهة الجذور الحرة التي تواجه خلايا الجسم مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة بالبرتقال تساعد على تعزيز القدرات العقلية.

وقد ذكر موقع "webmd" وفقا لدراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الفلافونويد الموجود بالبرتقال له دور في التقليل من مخاطر الإصابة بالاكتئاب خاصة لدى النساء، فضلا على أنه يساعد على منع زيادة الوزن وتراكم الدهون.