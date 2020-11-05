إنفوجراف.. 11 فائدة صحية في التفاح الأخضر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يذكر اسم التفاح الأخضر إلا وتتداعى إلى الأذهان قائمة من الفوائد الصحية الكثيرة، التي تجعله بمثابة صيدلية طبيعية متنقلة.
وقد تناولت العديد من الدراسات الطبية جوانب من الفوائد الصحية للتفاح الأخضر، فأكد البعض أنه يقلل من عسر الهضم ويخفض الكوليسترول.
وأظهرت الدراسات أيضا أن التفاح الأخضر يحد من مشاكل الكبد والجهاز الهضمي، فضلا عن أنه يحمي القلب من الأمراض.
كما تشمل قائمة فوائده أنه يساعد في تخفيض الوزن ويقلل من علامات الشيخوخة، وينظم نسبة السكر في الدم.
يضاف إلى ذلك أنه يمنع مختلف أنواع السرطانات ويحفّز وظائف الكبد، ويقي من الإصابة بألزهايمر.
الإنفوجراف التالي يرصد جانبا من فوائد لتفاح الأخضر.
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