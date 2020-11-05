فرنسا تسجل 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الأربعاء، تسجيل 40558 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 36330 حالة الثلاثاء و52518 حالة يوم الاثنين.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى مليون و43321 حالة، لكن الوزارة أضافت أن عدد الحالات الجديدة المسجلة الأربعاء تراجع بسبب مشاكل في جمع البيانات.



كما أفادت الوزارة أن عدد المتوفين جراء الفيروس ارتفع إلى 38674 من 38289 ليوم الثلاثاء بعد تسجيل 394 حالة وفاة جديدة في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



