نصائح لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - مع دخول فصل الشتاء ، تتعرض البشرة إلى الجفاف ،خاصة أن البشرة تفقد حوالي 25% من رطوبتها في فصل الشتاء نتيجة تعرضها للهواء البارد والجاف، ولتجنب ذلك الأمر يجب العناية الكاملة بالبشرة .

ويمكنك تجنب جفاف البشرة من خلال بعض الطرق التي يجب عليك اتباعها.

طرق التخلص من جفاف الجلد في الشتاء

تجنب منظفات البشرة القوية

قد تحتوي أنواع الصابون ومنظفات البشرة مثل الغسول على مواد كيميائية تؤدي بدورها إلى الإصابة بجفاف الجلد.

ولهذا عليك باختيار نوع من الغسول الذي لا يحتوي على المواد الكيميائية والعطرية، ويجب أن يحتوي على مواد مرطبة للبشرة.

الترطيب الجيد للبشرة

من أهم النصائح التي يقدمها أطباء الأمراض الجلدية للاهتمام بالبشرة في فصل الشتاء، هو ترطيب البشرة يوميا وهذا باستخدام نوع جيد من الكريم أو اللوشن المرطب أو اللجوء إلى الوصفات التي تستخدم لترطيب البشرة والزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

تقشير البشرة

يمكنك اختيار مقشرات البشرة التي تساعدك على التخلص من الجلد الميت الذي يتراكم عليها، ما يساعد على جعل البشرة ناعمة.

وبإمكانك تجربة وصفة بسيطة لمقشر طبيعي للبشرة، وهذا من خلال خلط ملعقة كبيرة من السكر مع نصف ملعقة من زيت الزيتون، ويتم فرك البشرة بالخليط 3 مرات أسبوعيا.

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وهذه الوصفة تساعد على التقشير، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون يرطب البشرة بشكل جيد، ويمكنك استخدام هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

تجنب الماء الساخن

غسل البشرة بالماء الساخن قد يعرضك للإصابة بالجفاف. ولهذا يجب الحرص غسل الوجه بالماء الفاتر في فصل الشتاء.

وعند الاستحمام يستحسن اللجوء إلى الماء الدافئ وليس الساخن، وهذا لأن الماء الساخن يساعد على فقدان الزيوت الطبيعية التي توجد على البشرة مما يصيبها بالجفاف.

نظام غذائي صحي

يعتبر تناول نظام غذائي صحي من النصائح المهمة لحماية البشرة من الجفاف، ولهذا فإنه من المهم تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، ومنها البرتقال والخيار، وتناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة للبشرة والصحة بشكل عام والتي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين ب.

ويجب الاهتمام بشرب الماء بما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا حفاظا على البشرة.

ارتداء القفازات

عند برودة الطقس عليك بارتداء القفازات والجوارب لحماية بشرة اليدين والقدمين من التعرض إلى الجفاف.

ويجب الحرص على ترطيب اليدين يوميا، وارتداء القفازات المطاطية عند قيامك باستخدام منظفات المنزل وغسل الأطباق.