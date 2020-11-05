شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لقاحات تنتجها الهند قد تجعلها فى المركز الثانى لإنتاج تطعيمات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع TimesNowNewsمن المقرر أن تصبح الهند المركز الكبير التالي لإنتاج لقاح فيروس كورونا COVID-19.

تطعيم كورونا

وقال الموقع: يتسابق العلماء وصناع الأدوية في جميع أنحاء العالم مع الزمن لتطوير لقاح آمن وفعال ضد COVID-19، ومع ذلك أثار الخبراء مخاوف بشأن إعطاء جرعات كافية للجميع في حالة وصول اللقاح ومتى.

وأضاف الموقع، اقترحت دراسة عالمية جديدة أن الهند لديها ميزة في سباق اللقاحات العالمي، يوجد في البلاد حاليًا 3 لقاحات لفيروس كورونا COVID-19 ، بما في ذلك 2 من اللقاحات المحلية المرشحة، وهما في مراحل مختلفة من التقييم السريري.



لقاح فيروس كورونا

في الآونة الأخيرة، سمح المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) لمختبرات الدكتور ريدي و RDIF بإجراء المرحلة التكيفية الثانية والثالثة من التجارب السريرية البشرية للقاح سبوتنيك لفيروس كورونا Sputnik Vفي البلاد.

قالت شركة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية البريطانية السويدية متعددة الجنسيات استرازينيكا" AstraZeneca"، إن الجهة المنظمة للصحة في المملكة المتحدة، قد بدأت في مراجعة سريعة للقاح تجريبي لفيروس كورونا تم تطويره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد حتى في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للموافقة على أول لقاح ناجح في أقرب وقت ممكن، تتجه كل الأنظار إلى الهند لتصبح المحور الكبير التالي لإنتاج اللقاحات.

وأشارالموقع، أظهر تحليل عالمي، أن الهند تتطلع إلى تأمين 600 مليون جرعة من اللقاح والتفاوض للحصول على مليار جرعة أخرى من خلال الاستفادة من قدرتها التصنيعية، يجب أن يكون العدد الإجمالي لجرعات اللقاح هذه، إذا تمت الموافقة على استخدامها على مدار الوقت، كافيًا لتطعيم نصف سكان البلاد.

قال الخبراء، إن قدرة التصنيع العالمية للقاحات غير كافية إلى حد كبير لمليارات الجرعات المطلوبة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا، يتم اختبار 3 لقاحات على الأقل في الهند، ومن بين هؤلاء لقاح كوفاكسين Covaxin لشركة بهارات Bharat، و ZyCoV-D من Zydus Cadila ، والمرشح من شركة استرازينيكا Oxford-AstraZeneca ، الملقب بـ " كوفشيلد" بـ Covishield في الهند، والذي يتولى إدارته معهد Serum Institute of India (SII).

قالت شركة بهارات Bharat Biotech ومقرها حيدر أباد إنها تخطط لإطلاق لقاح كوفاكسين COVAXIN في الربع الثاني من العام المقبل 2021، إذا حصلت على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية، وتتجه كل الأنظار إلى الهند لتصبح المحور الكبير التالي لإنتاج اللقاحات.

أظهر تحليل عالمي جديد لالتزامات السوق المتقدم للقاحات التجريبية ضد فيروس كورونا COVID-19 أن الهند تتطلع إلى تأمين 600 مليون جرعة من اللقاح والتفاوض للحصول على مليار جرعة أخرى من خلال الاستفادة من قدرتها التصنيعية.

وقال الموقع، يجب أن يكون العدد الإجمالي لجرعات اللقاح هذه، إذا تم الموافقة على استخدامه على مدار الوقت، كافيًا لتطعيم نصف سكان البلاد.

قال الخبراء، إن قدرة التصنيع العالمية للقاحات غير كافية إلى حد كبير لمليارات الجرعات المطلوبة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة دكتور ريدى عن شراكتها مع مجلس مساعدة أبحاث صناعة التكنولوجيا الحيوية (BIRAC) لتقديم الدعم الاستشاري بشأن التجارب السريرية للقاح سبوتنيك Sputnik Vفي البلاد.

في 4 سبتمبر، نُشرت ورقة بحثية عن نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح Sputnik V في مجلة لانسيت TheLancet .

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في بدء الإنتاج الضخم للقاحات فيروس كورونا COVID-19 قريبًا من خلال الاستعداد للتعاون مع الدول في جميع أنحاء العالم.

وقال، نحن مستعدون للموافقة على إنتاج هذا اللقاح أو هذه اللقاحات في مواقع الإنتاج لشركائنا الأجانب.

أشاد بعض الخبراء في الهند بتعليقات بوتين ووجدوها مشجعة للغاية، بينما أضافوا أيضًا أن الوقت قد حان لكي تقفز الهند وتصبح المركز الكبير التالي لإنتاج اللقاحات.

وقال الموقع، إنه مع استعداد روسيا للتعاون مع الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإن الهند لديها القدرة على أن تصبح المحور الكبير التالي لإنتاج اللقاحات، يحتاج فيروس كورونا COVID-19 .

قال الدكتور ديريندرا كومار، مساعد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، "إن العديد من البلدان تعمل بلا كلل لتطوير لقاح لعلاج الفيروس المروع.

لقد أعربت روسيا مؤخرًا عن استعدادها لإنتاج لقاحات في مواقع أجنبية، إنه أمر مشجع للغاية وفرصة كبيرة للهند التي تعد من بين أكبر الشركات المصنعة للأدوية واللقاحات في العالم.

وقال الموقع، مع خبرة الهند المتزايدة في تصنيع اللقاحات ودورها الحاسم في ابتكار المنتجات بأسعار معقولة، من المتوقع أن تكون الدولة مركزًا متناميًا للقاحات.

وأضاف الدكتور جاجندرا سينج، خبير الصحة العامة، إن حوالي 60% من جميع اللقاحات في جميع أنحاء العالم يتم تصنيعها في الهند، ويمكن أن تكون باب اللقاح في العالم.

وفقًا للدكتور ديريندرا كومار، فإن اللقاح الروسي الذي طوره معهد Gamalya يعتمد على منصة تكنولوجية مثبتة باستخدام فيروسات غدية بشرية.

المملكة المتحدة تبدأ مراجعة سريعة للقاح كورونا التابع لشركة AstraZeneca / وجامعة أكسفورد، فقد أكدت شركة استرازينيكا AstraZeneca ، أن الجهة المنظمة للصحة في بريطانيا بدأت مراجعة سريعة للقاح فيروس كورونا المرشح لفيروس كورونا COVID-19

نُقل عن متحدث باسم AstraZeneca قوله: "إننا نؤكد المراجعة الدورية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) للقاحنا المحتمل لفيروس"Covid-19".

في الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة أن لقاح AZD1222 covid-19 ، المستند إلى فيروس الشمبانزي الغدي المسمى ChAdOx1 ، أظهر استجابات مناعية قوية بين كبار السن وكذلك الشباب، كما تم مراجعة سريعة للقاح فيروس كورونا Covid-19 من شركة فايزر Pfizer.