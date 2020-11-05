شكرا لقرائتكم خبر عن تلف أعصاب الأحبال الصوتية يسبب ظهور أعراض كورونا طويلة المدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باحثون أن تلف الأعصاب في الأحبال الصوتية، قد يكون السبب في أن بعض الأشخاص الذين يتعافون من كورونا يعانون من نوبات غامضة من ضيق التنفس لعدة أشهر بعد التخلص من فيروس كورونا.وفقا للموقع الأمريكي (HealthDay).

وتهدف الأحبال الصوتية إلى الانقباض عبر مجرى الهواء أثناء التحدث، والاهتزاز في الهواء الذي يمر عبر الماضي لإنشاء صوت صوتك، وعندما لا تتحدث ، تتراجع الأحبال الصوتية للسماح للهواء بالتدفق بحرية أكبر إلى رئتيك.

من جانبه قال الدكتور جوناثان أفيف اختصاصي الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى ماونت سيناي أكبر المستشفيات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية ، إنه في بعض المرضى ، يبدو أن كورونا يضر بالعصب الذي ينظم الكلام ، مما يتسبب في إعاقة الأحبال الصوتية للتنفس حتى عندما لا يتحدثون.



تضرر الأحبال الصوتيى

وأضاف: "في كل مرة تنهي فيها جملة، يجب أن تنفتح الأحبال الصوتية حتى تتمكن من التنفس"، "تخيل لو لم يفتحوا بعد جملتك الثالثة أو الرابعة ، ستشعر بضيق في التنفس لأن مجرى الهواء مغلق."

وأضاف، أن النبأ السار هو أن هذا النوع من مشاكل التنفس يمكن معالجته بسهولة من خلال تقنية علاج النطق الشائعة.

وفي ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا في المجلة الدولية لعلوم الرئة والجهاز التنفسي ، قال الفريق الطبي، إنهم نجحوا في علاج 18 مريضًا سابقًا بـ COVID-19 من خلال مزيج من علاج النطق وتعديل النظام الغذائي - وتجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم تهيج الأعصاب.

قال الفريق، إن العصب المبهم ينطلق من الدماغ ويتحكم في الصوت والبلع والتنفس والسعال، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن إصابة العصب المبهم يمكن أن تتسبب في فشل الأحبال الصوتية في التراجع ، مما يعيق تدفق الهواء.

من ناحية أخرى، قال اختصاصي أمراض الرئة في كليفلاند كلينك ، إن الأطباء مرتبكون من بعض المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد -19 ، الذين لا يزالون يعانون من ضيق في التنفس على الرغم من أن الالتهاب الناجم عن العدوى الفيروسية قد اختفى وأظهرت فحوصات التصوير عدم وجود إصابة دائمة في الرئة..

وأضاف: "نرى مجموعة من الأشخاص أجروا اختبارات تنفس طبيعية ولا يستجيبون لأجهزة الاستنشاق للربو". "لديهم أعراض حقيقية لكن اختباراتهم تبدو طبيعية."

لمعرفة ما إذا كانت الأحبال الصوتية هي الجاني ، قام الفريق بتشغيل كاميرا صغيرة أسفل الأنف لـ 18 من "مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض طويلة من " COVID-19 للحصول على رؤية أقرب لمجرى الهواء، أظهرت الكاميرا أن الحبال الصوتية للناس لا تتراجع بشكل صحيح.

هذا النوع من الخلل الوظيفي في الحبل الصوتي يتم علاجه باستخدام من خلال "إعادة تدريب الجهاز التنفسي"، وهي سلسلة من التمارين المصممة لتحسين وظيفة عضلات الجهاز التنفسي.

كما حث الفريق المرضى على تجنب الأطعمة شديدة الحموضة التي يمكن أن تهيج العصب المبهم، بما في ذلك المشروبات المنكهة من العلب أو الزجاجات والفواكه الحمضية وصلصة الطماطم والخل والنبيذ.

واقترحوا، أن مرضى كوفيد -19 الذين لا يزالون يعانون من ضيق مستمر في التنفس حتى بعد تلاشي الأعراض الأخرى عليهم مناقشة هذا الاحتمال مع طبيبهم.