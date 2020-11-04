قبرص تواجه كورونا بحظر تجول ليلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قبرص فرض قيود جديدة، الأربعاء، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن عادت حالات الإصابة اليومية للزيادة مؤخرا.

وفرضت السلطات حظر تجول من 11 مساء وحتى 5 صباحا بالتوقيت المحلي اعتبارا من الخميس، وسيظل مطبقا حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.



وفرضت قبرص إجراءات عزل عام صارمة في مارس/ آذار مما قلل عدد المصابين بفيروس كورونا، لكن جرى تخفيفها بعد ذلك ثم بدأ عدد الحالات في الارتفاع في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.





وقالت السلطات الصحية في قبرص إنها سجلت الأربعاء 166 إصابة بفيروس كورونا بما يرفع إجمالي الإصابات إلى 5100 وبلغ عدد الوفيات 26 حالة.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في بيان: "الزيادة اليومية في الحالات تهدد بالخروج عن نطاق السيطرة وهو ما يشكل تهديدا للأرواح وكذلك لنظامنا الصحي والوظائف".