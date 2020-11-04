المغرب يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليصل عدد المصابين منذ بدء الجائحة فيها إلى 235 ألفاً و 310 حالات.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 82 حالةً وفاة خلال الساعة الأربع والعشرين الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات في المغرب إلى 3982 حالة وفاة.
ويسجل المغرب بذلك أعلى حصيلة من الإصابات اليومية منذ ظهور الجائحة هناك.
وقالت الوزارة إن حالات الشفاء وصلت إلى 193 ألفاً و886 حالة.
وأشارت إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 37 ألفاً و442 حالة.
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