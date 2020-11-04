بأمر كورونا والعمدة: ممنوع خروج المسنين من المنزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت عمدة إحدى البلديات في إقليم كمبانيا الإيطالي منع المسنين في بلدتها من مغادرة المنزل، ضمن تدابير السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت ناديا مانجانارو، رئيسة بلدية فولتورارا إبرينا الواقعة في مقاطعة أفيلينو بجنوبي إيطاليا، توقيعها لمرسوم يمنع التنقل داخل منطقة البلدية، إلا لأسباب صحية أو ضرورية، على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً وجميع مرضى الجهاز التنفسي.

وسيتمكن أفراد الأسرة من تزويد هؤلاء الأشخاص بالضروريات الأساسية، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وأوضحت العمدة: "من المؤكد أن هذا المرسوم سيثير الجدل وغضب وحزن الكثير من كبار السن في بلدتنا، لكن لدي اعتقاد راسخ أن الاهتمام الأساسي في هذه اللحظة هو حماية كبار السن والذين يعانون من أمراض خطيرة".





وتابعت مانجانارو: "لا يزال الوضع حساساً، ونأمل أن يبذل الجميع قصارى جهدهم لتقديم المساعدة المناسبة وضمان صحة كبار السن لدينا".

نشأ خيار فرض الإغلاق للأشخاص الأكبر من 70 عاماً في أعقاب سلسلة من الإصابات المسجلة في بلدية إيربينيا، ففي الأسبوع الماضي، كانت هناك 72 إصابة في دار رعاية مسنين في بلدة أفيلينو.

ووقع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتى، منتصف ليل الثلاثاء على المرسوم الحكومي الخاص بالإجراءات الاحترازية الجديدة للسيطرة على الفيروس التاجي.





وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ من الخميس وحتى 3 ديسمبر القادم، يقسم البلاد إلى 3 مناطق بناء على المنحنى الوبائي: مناطق حمراء (عالية الخطورة) وبرتقالية (متوسطة) وخضراء (أكثر أماناً).

كما يفرض حظر تجوال ليلي على مستوى البلاد يبدأ في الساعة الـ10 مساءً وحتى الـ5 صباحا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن البلاد سجلت، الثلاثاء، 353 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، بينما سجلت 28244 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".

