7 فوائد “مذهلة” للبلح ستجعلك تتناوله باستمرار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - يعد البلح مصدرا رئيسيا للعديد من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان من سكريات وأملاح وفيتامينات وغيرها.

التمر الأصفر أو البلح من الفواكه الغنية بفوائد جمّة لصحة الإنسان. ورغم اشتراكه مع التمر بخصائص غذائية متنوعة إلا أنّه يتميز عنه بمعدلات المعادن الغذائية الموجودة فيه. وقد تعدّ مشكلته الوحيدة، غناه بالوحدات الحرارية لاعتباره في خانة الفواكه المجففة. ويلعب دوراً مهمًّا في تجديد الخلايا وبناء الأنسجة واحتوائه على فيتامين “ب 6”.

من هنا، قدمت اختصاصية التغذية منى ناصر أبرز فوائد البلح لجسم الإنسان.

أولاً- غني بالمعادن الغذائية

يحتوي التمر الأصفر أو البلح على الفيتامينات والعناصر الغذائية المتنوعة إضافة إلى مضادات الأكسدة، لكنها غنية بالوحدات الحرارية.

ثانياً- غني بالألياف

تساعد الألياف الموجودة في البلح على منع الإمساك والتحكم بمعدلات نسبة السكر في الدم.

ثالثاً- مضادات أكسدة متنوعة

يتضمن البلح أنواعًا عدّة من مضادات الأكسدة، أبرزها: الفلافونيود، الكاروتينيود، والفالونيك أسيد. هذه المضادات تقي من الاصابة بأمراض القلب وألزهايمر والسكري والسرطان.

رابعًا- الوقاية من ألزهايمر

يقلل البلح من الالتهابات ويمنع من تكوّن اللويحات في خلايا الدماغ ما يقي من مرض ألزهايمر.

خامسًا- تسهيل الولادة

يعزز البلح المخاض الطبيعي للنساء الحوامل. لذا، ينصح بتناوله في الأسابيع الأخيرة من الحمل.

سادساً- بديل عن السكر الأبيض

يشكّل البلح بديلاً عن السكر الأبيض، ما ينصح باستخدامه في وصفات الحلويات لأنه غني بالألياف والمغذيات ومضادات الأكسدة

سابعًا- تعزيز صحة العظام

قد يساهم البلح في الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من التعرض لأي مشاكل صحية.