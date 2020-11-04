كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 07:13 مساءً - أكثر من 500 وظيفة مختلفة في جسم الإنسان، يؤديها الكبد كل يوم، فهو يمنحه الطاقة ويكافح العدوى ويزيل السموم وينظم الهرمونات، كما أنه يقوم بتصفية السموم والمواد الضارة من الجسم.

وينتج العضو أيضا الألبومين، وهو بروتين يساعد في الحفاظ على السوائل بمجرى الدم، وهو ما يمنع التورم وتراكم السوائل في أنسجة الجسم، وعندما يتدهور الكبد ويصبح مثقلا بالسموم فإن ذلك يجعلك تشعر بالتعب والضعف والغثيان والارتباك ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن، وربما تصاب بالانتفاخ المستمر وعدم التوازن الهرموني.

فيما يلي، 9 أعراض تنذر بتدهور صحة الكبد لا عليك إلا تتجاهلها:

1- التعب المزمن

2- الخمول

3- الصداع المستمر

4- آلام المفاصل أو العضلات المزمنة

5- التعرق المفرط

6- مشاكل في هضم الدهون

7- آلام في البطن

8- رائحة الفم الكريهة المزمنة

9- زيادة الوزن غير المبررة

كيف يمكنك الحفاظ على صحة الكبد

أفضل طريقة للحفاظ على صحة الكبد هي تجنب السكريات المصنعة والدهون المشبعة والحصول على قسط كاف من النوم وتجنب الكحول وعدم التدخين، ومن المهم أيضا شرب الكثير من الماء، وتناول الدهون الصحية، والحصول على ما يكفي من الحديد، وتناول الكثير من الألياف.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية لتسهيل مهام الكبد يمكنك تجربة هذه الأعشاب الثلاثة.

الكركم

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تحمي الكبد من التلف كما تعزز من تجديد الخلايا، ويقيه من تأثير المواد الكيميائية السامة، وذهبت بعض الدراسات إلى أنه يمكن أن يقتل الخلايا السرطانية.

الخرشوف

يحفز إنتاج العصارة الصفراء وتدفقها داخل الكبد، كما يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول بعد تناول وجبة دسمة، كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم إلى تحسين أعراض متلازمة القولون العصبي.

حليب الشوك أو الخرشوف البري

يساعد حليب الشوك على علاج التهاب الكبد وتليفه، عن طريق تجديد خلاياه، وذلك بالإضافة إلى أن خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات مفيدة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي، بحسب “ارم نيوز”.