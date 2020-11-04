شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من تفشى الأنفلونزا بين الأطفال والحوامل خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط خبراء من منظمة الصحة العالمية "WHO "الضوء على خطر الأنفلونزا على الأطفال والنساء الحوامل خلال جائحة فيروس كورونا Covid-19، داعين إلى مراقبة واختبار قويين، وذلك وفقا لما ذكره موقع" TimesNowNews".



تطعيم الانفلونزا ضرورى

قالت ماريا فان كيركوف، الرئيس الفنى لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يزال من غير المعروف كيف سيبدأ موسم الأنفلونزا القادم في نصف الكرة الشمالي، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا.

ومع ذلك، فإن أنظمة المراقبة القوية للأنفلونزا موجودة بالفعل ولا تزال تعمل حتى أثناء الجائحة.



الاطفال اكثر عرضه

وأوصت بأن يأخذ الأشخاص المعرضون لخطر الأنفلونزا تطعيمات هذا العام مع استمرار تفشي الوباء.

ورددت وجهة نظرها جانيت دياز، رئيسة الإدارة السريرية لمنظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن المراقبة هي المفتاح ضد موسم الأنفلونزا، وعلى الرغم من أن أعراض الأنفلونزا وفيروس كورونا Covid-19 شائعة، لا تزال هناك بعض الاختلافات.



الاطفال اكثر عرضه للاصابة

وأضافت، أنه إذا ظهرت على المجموعتين أعراض عدوى الجهاز التنفسي الحادة، فيجب اختبارهما أولاً قبل اتخاذ مسارات علاج مختلفة.

ووفقا لما ذكره موقع "Mayo Clinic"فإن الأنفلونزا عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي بالأنف، والحلق، والرئتي، يُطلق على الأنفلونزا عادةً اسم الأنفلونزا، ولكنها تختلف عن فيروسات "أنفلونزا المعدة" التي تسبب الإسهال والقيء.

وقال الموقع، بالنسبة لمعظم الناس، تتعافى الأنفلونزا من تلقاء نفسها، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الأنفلونزا ومضاعفاتها قاتلة.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأنفلونزا هم:

الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، والبالغين أكبر من 65 عامًا، والأشخاص بدور رعاية المسنين، وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل، والنساء الحوامل، والنساء حتى أسبوعين بعد الولادة، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو، وأمراض القلب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، والسكري، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) من 40 أو أعلى.

وأضاف الموقع، أنه على الرغم من أن لقاح الإنفلونزا السنوي ليس فعالًا بنسبة 100%، إلا أنه لا يزال أفضل دفاع لك ضد الأنفلونزا.