أوكسفورد تعلن الموعد المتوقع لتوزيع لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأمل جامعة أوكسفورد في تقديم نتائج المرحلة الأخيرة من تجارب لقاحها المرشح للوقاية من مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هذا العام.

ويزيد هذا الإعلان، الآمال في أن تتمكن بريطانيا من البدء في توزيع لقاح ناجح في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2020 أو أوائل 2021.

وقال آندرو بولارد كبير باحثي تجارب اللقاحات في أوكسفورد لنواب بريطانيين، متحدثا عن تقديم نتائج التجارب هذا العام، "أنا متفائل بأننا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام".

وتابع قائلا إن تحديد ما إذا كان اللقاح ناجعا أم لا سيكون خلال العام الجاري على الأرجح وبعدها ستراجع جهات تنظيمية البيانات بعناية ثم يُتخذ قرار سياسي بشأن من يجب أن يحصل على اللقاح.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع البدء في توزيع اللقاح قبل عيد الميلاد، أوضح بولارد، الذي يتولى منصب رئيس مجموعة اللقاحات في أوكسفورد، "الفرصة ضئيلة لحدوث ذلك لكنني لا أعلم".

ويُتوقع أن يكون اللقاح الذي تعمل عليه أوكسفورد وأسترا زينيكا من أوائل اللقاحات التي تنتجها شركة أدوية كبيرة وتطلب الموافقة التنظيمية عليه، إلى جانب لقاح مرشح لفايزر وبايو.إن.تك.

