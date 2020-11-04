شكرا لقرائتكم خبر عن خطة المستشفيات البريطانية لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا..حال طرحه فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة " ديلى ميل" البريطانية، أن الممارسين العامين لإعطاء اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن 85 عامًا، والمسعفين في الخطوط الأمامية في غضون أسابيع، يتم وضع الخطط من أجل أخذ اللقاح الذى طال انتظاره.

أشارت الصحيفة إلى أن لقاح فيروس كورونا يمكن طرحه لمن هم فوق 85 عامًا، والعاملين في الخطوط الأمامية في أقل من 4 أسابيع، يتم وضع الخطط الخاصة باللقاح الذى طال انتظاره، وسيكون مسئول عن إعطاء اللقاح وتوزيعه الممارسين العامين، والفرق التي تزور دور الرعاية، في بداية ديسمبر، إذا تمت الموافقة على احدى اللقاحات.

وأكدت الصحيفة أن هناك نوعين من اللقاحات مخصصين للاستخدام، بما في ذلك اللقاح الذي يتطلب جرعتين، ويحتاج إلى التخزين في 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت)، وتستعد هيئة الخدمات الصحية البريطانية لتكون على أهبة الاستعداد لتقديم اللقاح في ديسمبر.

حث العلماء على توخي الحذر، مؤكدين، أن الوقت ما زال "مبكرًا جدًا" للقاح لإجراء تجارب إكلينيكية صارمة والموافقة عليه من قبل المنظمين، ولكن التقاير تفيد بأن صندوق هيئة الخدمات الصحية البريطانية لمستشفى جورج إليوت، في وارويكشاير، والمقر الرئيسى للهيئة في اسكتلندا، يضعان خططًا لإمكانية طرح لقاح Covid-19 لموظفيهما في ديسمبر.

وقالت الصحيفة، لقاح أكسفورد لفيروس كورونا ولقاح فايزر كلاهما في المرحلة الثالثة من التجارب البشرية، ومن المتوقع أن يعلن واحد على الأقل عن نتائجه في هذا الجانب من عيد الميلاد، يعتبر لقاح أكسفورد الأوفر حظًا في السباق.

قبل طرح أي لقاح في الأسواق، يجب على المنظمين أن يؤكدوا أنه آمن وفعال، وقد يحصل المنظمين على بيانات سريرية في غضون أسابيع.

وأضافت، أن الممارسين العامين سيتلقون "خدمة محسّنة موجهة" اعتبارًا من الأسبوع المقبل والتي تحدد كيفية تقديمهم للخدمة، يمكن للأطباء العامين تلقي الخطط التي تحدد كيفية توصيل اللقاح " الأسبوع المقبل".

وأوضحت الصحيفة، إنه من المنطقي تمامًا أن تلعب الممارسة العامة، دورًا رئيسيًا في إطلاق أي برنامج تطعيم قادم لفيروس كورونا Covid-19، وقد قامت الكلية بتوضيح هذه النقطة على أعلى المستويات.

وأوضحت الصحيفة، أن الأطباء العامون يعملون بالفعل تحت ضغط كبير، ويقدمون استشارات للمرضى أكثر مما كانوا عليه قبل وباء فيروس كورونا ويقدمون أكبر برنامج تطعيم ضد الإنفلونزا وأكثرها تعقيدًا على الإطلاق.

وقالت الصحيفة، إن اللجنة التي تقدم المشورة للحكومة بشأن اللقاحات قد حددت بالفعل المجموعات ذات الأولوية التي يجب أن تتلقى أي لقاح أولاً، ووفقًا للجنة المشتركة للتطعيم والتحصين، يجب أن يكون كبار السن المقيمون في دار رعاية، وعمال دور الرعاية أول من يحصل على أي لقاح معتمد.

ثم يأتي كل هؤلاء الذين يبلغون من العمر 80 عامًا فما فوق والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية على قائمة الأولويات.

قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، هناك احتمال أن يكون لقاح فيروس كورونا Covid-19 متاحًا في المملكة المتحدة في الجزء الأول من عام 2021.

لن يتم طرحه إلا بعد إثبات سلامته وفعاليته من خلال التجارب السريرية القوية والموافقة عليه من قبل منظم الأدوية MHRA وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، موضحة إنه بمجرد الموافقة، فإن NHSهيئة الخدمات الصحية البريطانية على استعداد لبدء برنامج التطعيم لأولئك الأكثر تعرضًا للخطر، قبل طرحه على نطاق أوسع، وتخطط مستشفى جورج إليوت، لإعطاء لقاح فيروس كورونا Covid-19 لموظفيها في ديسمبر.