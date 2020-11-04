ليبيا تسجل 7 وفيات و899 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ليبيا، الأربعاء، 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و615 حالة شفاء، فضلا عن وفاة 7 أشخاص، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 406 إصابات و421 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 64 ألفًا و587 شخصًا، بينهم 26 ألفًا و77 حالة نشطة، ووفاة 900.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.