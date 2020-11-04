بديل للمضاد الحيوي أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 01:45 مساءً - عندما يصف لك الطبيب مضاداً حيوياً، من المهم أن تفهمي سبب تناوله، قد ترغبين أيضاً في مناقشة بعض البدائل مع طبيبك، إذا كانت العدوى خفيفة أو لا تسبب أي ضرر للأم أو الجنين، فقد يكون هناك بديل للعلاج بالمضادات الحيوية، من أجل إيجاد علاج بديل آمن، يجب استشارة طبيب التوليد، يمكن أن ينصح الأم الحامل بالأعشاب الآمنة أثناء الحمل.

بدائل المضادات الحيوية أثناء الحمل

بديل للمضاد الحيوي

التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند سلمي استشاري النساء لتحدثنا عن طرق بدائل للمضاد الحيوي أثناء الحمل، وقالت لا تبقى جميع الأعشاب التي تعتبر آمنة قبل الحمل آمنة أثناء الحمل، يجب على الأم الحامل أن تتذكر أن الأعشاب يتم تناولها للأغراض الطبية بكميات أعلى منها في الحياة اليومية. إكليل الجبل، على سبيل المثال، يمكن أن يؤكل أثناء الحمل؛ ومع ذلك، فإن الكمية اللازمة للأغراض الطبية يمكن أن تكون ضارة للأم والجنين.

الأعشاب التي يجب تجنبها أثناء الحمل تشمل بالميتو، الختم الذهبي، دونج كواي، الإفيدرا، يوهمبين، بأي داركو، زهرة الآلام، الكوهوش السوداء، الكوهوش الأزرق، البابونج الروماني والنعناع. يجب أيضاً تجنب الهندباء وزهرة الربيع المسائية وزهرة الأقحوان والكافا كافا والسنا والقراص أثناء الحمل؛ حيث لا توجد معلومات كافية لإلقاء نظرة قاطعة على الضرر الذي قد ينتج عن استخدام هذه الأعشاب.

هناك بعض الأعشاب التي من المحتمل أن تكون آمنة. تشمل هذه الأعشاب أوراق توت العليق الأحمر والشوفان وقش الشوفان وجذر الزنجبيل وسيلليوم السندات وأوراق النعناع السوداء والثوم ولحاء الدردار الزلق والفليفلة.

لا ينبغي في أي وقت من الأوقات تناول مزيج عشبي أو مزيج خاص أثناء الحمل إذا لم يتم الكشف عن المكونات. لا تراجع إدارة الغذاء والدواء الأميركية المكملات العشبية قبل بيعها للمستهلكين. هذا يعني أن قائمة المكونات قد لا تظهر الكميات المناسبة من عشب أو كل الأعشاب المستخدمة في المكمل. في بعض الحالات، ستستخدم المكملات العشبية اسماً علمياً أو اسماً تجارياً لمكمل عشبي يجعل اختيار المكمل الآمن أمراً صعباً دون مساعدة اختصاصي الأعشاب.

ما هو أسلم مضاد حيوي أثناء الحمل؟

مضاد حيوي أمن للحامل

بعض المضادات الحيوية تعتبر آمنة للاستخدام أثناء الحمل:

أموكسيسيلين.

أمبيسلين.

أوجمنتين.

البنسلين.

سيفالكسين.

كليندامايسين.

الأريثروميسين

هل المضادات الحيوية ضارة أثناء الحمل؟

الحمل

بعض المضادات الحيوية التي تعتبر آمنة بشكل عام أثناء الحمل تشمل البنسلين والسيفالوسبورين والإريثروميسين والكليندامايسين. ومع ذلك، فإن التتراسيكلين هو نوع من المضادات الحيوية التي قد لا تكون آمنة.

ما الدواء الذي يمكن استخدامه بأمان أثناء الحمل؟

أحتقان الحلق أثناء الحمل

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة والراحة في تخفيف آلام العضلات والصداع أثناء الحمل، ولكن إذا كنت بحاجة إلى راحة إضافية، فقد يوصي طبيبك بأسيتامينوفين (العنصر النشط في تايلينول). اتبعي الجرعة الموجودة على الزجاجة، فأنت على ما يرام في تناول تايلينول أثناء الحمل.

هل يمكن للمضادات الحيوية أن تقتل الجنين؟

اضرار المضاد الحيوي للحامل

قد تضر المضادات الحيوية أثناء الحمل بجهاز المناعة لدى الطفل عن طريق قتل الجراثيم التي تساعد في تقويته، قد يعرض النساء الحوامل اللواتي يتناولن المضادات الحيوية أطفالهن الذين لم يولدوا بعد لخطر الإصابة بالأمراض، وجد الباحثون أن الأدوية المستخدمة للتغلب على العدوى يمكن أن تتداخل مع جهاز المناعة لدى الطفل.