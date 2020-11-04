7 طرق للسيطرة على الجوع

كيف تعرف أنك جائع حقًا؟ لا يأكل الناس دائمًا بسبب الجوع، ولكن أيضًا بسبب الملل أو السعادة أو التوتر أو التعب.

إن محاولة الحصول على وجبة خفيفة في كل مرة، حتى عندما لا تحتاج إليها جسديًا، يشير إلى خطر الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن تليها حالات أخرى مثل السكري أو أمراض القلب أو ضغط الدم.

فمن المهم تحديد رغبتك في تناول الطعام وإيجاد طرق للسيطرة عليها.

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إليك بعض الطرق الفعالة للسيطرة على الجوع.

- تناول كوبًا من الماء

إذا تناولت وجبتك لمدة ساعة فقط وشعرت بالجوع مرة أخرى فعليك بشرب كوب من الماء. هذا سوف يملأ معدتك ويوفر لك الشبع.

-اكتب ملاحظاتك

يمكن أن يساعدك تدوين ملاحظاتك بشكل يومي على تحديد ما إذا كنت جائعًا بالفعل أو بسبب التوتر أو الحزن أو التعب.

حاول تجنب هذه العوامل عن طريق ممارسة التأمل أو اليوجا.

-اصرف عقلك:

صرف عقلك عن طريق أنشطة مثل الخروج في نزهة على الأقدام أو التحدث إلى صديق أو مشاهدة مقاطع فيديو مضحكة أو القيام بالأعمال المنزلية.

استهلك الأطعمة الغنية بالألياف

تزودك بعض الأطعمة بالطاقة الفورية ولكنها لا تبقيك ممتلئًا لفترة أطول. قم بتضمين المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي؛ لأنها توفر لك الشعور بالشبع، وتحكم في مستويات الجلوكوز لديك وتبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم

قلة النوم يمكن أن تسبب خلل هرموناتك وزيادة هرمون الجريلين. يمكن أن تجعلك زيادة إنتاج هذا الهرمون تشعر بالجوع معظم الوقت. لذلك احصل على قسط كافٍ من النوم في الوقت المناسب للتحكم في شهيتك.

- أدخل البروتين واستبعد الكربوهيدرات المكررة

استهلك الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدواجن والفاصوليا والبقوليات ومنتجات الألبان.

تساعد تلك البروتينات على تقليل الجوع في تقليل تناول السعرات الحرارية إلى حوالي 50 في المائة.

أيضًا تجنب الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض حيث يتم هضمها بسرعة وتبدأ الشعور بالجوع في فترة قصيرة.

تجنب الإفراط في ممارسة الرياضة:

ممارسة الرياضة مفيدة للصحة، لكن أداء التمارين الصارمة لفترات طويلة يمكن أن يسرع عملية التمثيل الغذائي ويزيد من شهيتك.

استهلك الأطعمة التي تكفي لتزويدك بالطاقة لممارسة الرياضة ولا تكثر من استهلاك السعرات الحرارية.