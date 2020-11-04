شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطات ضرورية لـ"الحامل" قبل الولادة فى زمن كورونا والفيتامينات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تزايد المخاوف من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا، تتزايد المخاوف من إصابة الحوامل خاصة للمقبلات على الولادة خلال الفترة الحالية.

قال الدكتور حاتم محمد حسن استشاري أمراض النساء والتوليد بالمركز القومي للبحوث: الحمل من البداية يسبب ضعف في المناعة للمرأة الحامل، وبالتالي نضع خطة من البداية للتعامل معها من حيث إعطائها مكملات لزيادة مناعتها والحفاظ عليها طوال فترة الحمل.

وأضاف استشاري أمراض النساء والتوليد بالمركز القومي للبحوث، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن المكملات والإجراءات الاحترازية زادت بشكل كبير خلال زمن كورونا، وبالتالي زاد معها أدوية لزيادة المناعة مثل مكملات " الزنك" وفيتامين أ ، وفيتامين سى، واللاكتوفيرين التي لها دور كبير في زيادة المناعة، وبالفعل هناك سيدات أصيبن بفيروس كورونا، وتم وضع برتوكول علاج لهن، مع زيادة أدوية لسيولة الدم لمنع حدوث تجلطات.

أما عن الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل الذهاب للمستشفيات، أوضح الدكتور حاتم محمد حسن لابد من تعقيم كل الأشياء التي تصطحبها معها السيدة والغرف أيضا، كما أن تعقيم غرف العمليات أمر أساسي لمنع أنواع عديدة من البكتيريا وأشكال مختلفة من العدوى.

موضحا أن هناك بعض الاحتياطات الأخرى التى تخص المرأة الحامل والتى يتم التنبيه عليها مثل :

منع دخول الزوج في غرفة الولادة والتي تم تقنينها بصورة كبيرة لتجنب حدوث أي عدوى أوانتشار للفيروس.

ارتداء الحامل للماسك الطبي أثناء الدخول لغرفة العلميات.

يجب عدم اصطحاب أكثر من شخصين فقط فى غرفة الأم بعد الولادة لتجب حدوث أى إصابة وسرعة انتشارها.

الحد من تشغيل المكيفات داخل غرفة الأم والاكتفاء فقط بالهواء الطبيعى لتجديد هواء الغرفة .