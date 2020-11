نظام متطور يحدد الإصابة بكورونا بصوت السعال

الأربعاء 4 نوفمبر 2020

طور علماء نظام ذكاء اصطناعي جديد يُقال إن بإمكانه تحديد إصابة الفرد بـ"كوفيد-19" بمجرد سماع صوت السعال.



وقال باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن الخوارزمية قادرة على اكتشاف الفيروس، لأن المرض يسبب ضعفا في العضلات يمكن أن يغير الطريقة التي يتحدث بها الناس أو يسعلون، حتى لو كانوا من دون أعراض، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.

وكتب الباحثون في ورقة بحثية نُشرت في مجلة IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology، أنهم اختبروا التكنولوجيا الجديدة على 4000 تسجيل لأشخاص أجبروا أنفسهم على السعال.

ووجدوا أن نظام الذكاء الاصطناعي كان قادرا على التعرف بشكل إيجابي على شخص ثبتت إصابته بالفيروس، بنسبة 98.5% من الوقت.

وقال الباحثون إن الرقم ارتفع إلى 100% بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، لكن لم تظهر عليهم أعراض.

وفي حديث مع MIT News، قال المعد المشارك براين سوبيرانا، عالم أبحاث في مختبر التعرف التلقائي بالكلية: "نعتقد أن هذا يظهر أن الطريقة التي تنتج بها الصوت، تتغير عندما يكون لديك "كوفيد-19"، حتى لو كنت من دون أعراض".

ويعمل الفريق على تطوير التطبيق وبمجرد اكتماله، سيحاول الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء لإتاحته للجمهور، وفق "روسيا اليوم".

وقال سوبيرانا: "يمكن أن يؤدي التنفيذ الفعال لأداة التشخيص الجماعي هذه إلى تقليل انتشار الوباء إذا استخدمه الجميع قبل الذهاب إلى فصل دراسي أو مصنع أو مطعم".