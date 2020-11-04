كورونا حول العالم.. طفرة في مستشفيات أمريكا وقيود جديدة بأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد أن 47 مليونا و847 ألفا و 340 أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.

ووصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و220 ألفا و 260 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 34 مليونا و355 ألفا و780 حالة شفاء، الأربعاء.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





طفرة في مستشفيات أمريكا

تجاوز عدد مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات الأمريكية 50 ألفا. وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 3 أشهر، في وقت يهدد فيه تزايد الإصابات بدفع نظام الرعاية الصحية لبلوغ طاقته القصوى.

وسجلت تكساس أعلى عدد من مرضى كورونا بالمستشفيات حاليا، إذ أن بها 5936 مريضا في المستشفى، تليها إلينوي التي يعالج بمستشفياتها 3594 مريضا ثم كاليفورنيا التي يعالج بها 3270 مريضا.





وعلى مستوى الولايات المتحدة ككل، زاد عدد مرضى (كوفيد-19) في المستشفيات بنسبة تزيد عن 64 % منذ بداية الشهر الحالي وبلغ 50176 مريضا يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ السابع من أغسطس/ آب الماضي.

إلا أن الرقم لا يزال أقل من مستوى قياسي بلغ 58370 مريضا بالمستشفيات في 33 يوليو تموز وفقا لإحصاء رويترز.

ومع إدلاء ملايين الأمريكيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية \الثلاثاء، تجاوز عدد حالات الإصابة بالعدوى 9.4 مليون، بزيادة مليون مصاب في أسبوعين فقط.

وسجلت الولايات المتحدة الجمعة مستوى قياسيا عالميا عندما رصدت أكثر من 100 ألف إصابة جديدة في يوم واحد.





إجراءات مشددة في أوروبا

في مواجهة استمرار التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في أوروبا حيث سجلت 11 مليون إصابة، يتزايد عدد الدول التي تفرض قيودا جديدة في محاولة للحد من أضرار الوباء.

وشددت هولندا تدابير الحجر الصحي، وتعيش النمسا في ظل حظر تجول، فيما أعادت المجر فرض حال الطوارئ، بينما أقفلت اليونان قسما من المتاجر والمطاعم.





وفي العاصمة إنجلترا التي تستعدّ لإغلاق جديد يستمرّ أربعة أسابيع، تنير أضواء عيد الميلاد شارع أكسفورد، شريان التسوق الرئيسي في وسط لندن، لكن غابت الحشود التي تملأ عادة الشارع في هذا الوقت من السنة.

وكل أسبوع، سيرفع في الشارع اسم "بطل" يختاره الجمهور لما قدّمه من مساعدة للآخرين خلال الوباء.

وينتشر الفيروس في أوروبا بسرعة أكبر من المناطق الأخرى في العالم، وقد سجلت أوروبا وفاة أكثر من 284 ألف شخص بالفيروس.



ومنذ بداية الوباء، سُجّلت أكثر من 11 مليون إصابة في أوروبا، وفق الأرقام الرسمية، أكثر من نصفها في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.





11843 إصابة جديدة في البرازيل

سجلت البرازيل 11843 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 243 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ خمسة ملايين و566049 منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 160496.





46 ألف إصابة جديدة في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، تسجيل 46 ألفا و 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 8 ملايين و313 ألفا و876 حالة.



وذكرت شبكة "إن دي تي في" أن حالات الإصابة اليومية بالفيروس ارتفعت بنسبة 20%، لتقترب من المتوسط الأسبوعي الذي يقدر بـ 45 ألفا، بعدما تراجعت إلى نحو 38 ألفا، الإثنين.



ونقلت الشبكة عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 514 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 123 ألفا و611 حالة.

