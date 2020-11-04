شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات يساعد فى علاج مرضى السكرى لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني، وأشار الباحثون إلى أن هذا النظام يمكن أن يساعد مرضى السكري الأكبر سناً الذين يصعب علاجهم بالأدوية، بحسب ما نشرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية ويحدث مرض السكري عندما لا يعمل الأنسولين، وهو هرمون ينتجه البنكرياس لتحويل السكر الموجود في الطعام إلى طاقة، بشكل صحيح، أو عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي منه.

وهذا يؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في مستويات السكر في الدم والتي إذا تركت دون علاج، يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء والأنسجة بدوره ، قد يزيد مرض السكري من النوع الثاني من خطر الإصابة بأمراض القلب والعمى ومشاكل الدورة الدموية ، مما قد يؤدي إلى بتر الأطراف.

يزيد تناول الأطعمة السكرية من مستويات السكر في الدم، كما تفعل الكربوهيدرات مثل الخبز والمعكرونة والبطاطس والحبوب ، لأنها بمجرد هضمها تتحلل لتكوين السكر.

ومع ذلك، كما أوضحت Good Health سابقًا ، فإن فقدان الوزن ، بما في ذلك بمساعدة اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، يمكن أن يساعد في العلاج داء السكري من النوع الثاني.

غالبًا ما يُعتبر كبار السن الذين أصيبوا بالنوع الثاني من السكر لسنوات عديدة أصعب المرضى في العلاج ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تدهور الكبد والكلى المرتبط بالعمر يجعل من الصعب عليهم معالجة أدوية السكري هذا يزيد من مخاطر الآثار الجانبية ، مثل نقص سكر الدم - انخفاض مستويات السكر في الدم يمكن أن يسبب الارباك والدوخة ، مما يؤدي إلى السقوط.

لكن بحثًا جديدًا نُشر اليوم في مجلة BMJ Nutrition، Prevention & Health ، أظهر لأول مرة أنه حتى في هذه المجموعة التي يصعب علاجها ، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يعكس داء السكري من النوع 2 ، لذلك لم يعد الدواء ضرورياً.

يتضمن هذا النظام الغذائي عادةً تناول أقل من 130 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا (يوجد 43 جرامًا من الكربوهيدرات في لفة خبز كبيرة و 66 جرامًا في 90 جرامًا من المعكرونة).

يتكون الجزء الأكبر من النظام الغذائي من الخضار والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم والبيض والمكسرات والتوت ، والتي لها تأثير أقل على مستويات السكر في الدم.

شملت الدراسة الجديدة 199 شخصًا ، تتراوح أعمارهم بين 24 و 91 عامًا ، من عيادة NHS GP في ساوثبورت ، ميرسيسايد ؛ 128 مصابًا بداء السكري من النوع 2 و 71 مصابًا بمقدمات السكري.

اتبع كل متطوع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات لمدة 23 شهرًا في المتوسط ​​، بدعم من ثلاثة مواعيد فردية مع الطبيب العام كل عام ، ومجموعات الدعم كل ستة أسابيع.

عالج حوالي 46 % حالتهم، مما يعني أنهم لم يعودوا بحاجة إلى الأنسولين أو أي دواء آخر للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاق صحي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن 93 % من المصابين بمقدمات السكري أعادوا سكر الدم إلى المستويات الطبيعية. (عادة ما يصل إلى ثلثي الأشخاص المصابين بمقدمات السكري سيصابون بالنوع الثاني إذا لم يجروا أي تغييرات في نمط الحياة).

والأهم من ذلك ، استفاد المرضى الأكبر سنًا والذين عانوا من مرض السكري لأكثر من ست سنوات بنفس قدر استفادة المشاركين الأصغر سنًا والذين تم تشخيصهم مؤخرًا. في الواقع ، كان أكبر مريض توقف عن العلاج هو 91 عامًا.

ومع ذلك ، فإن النهج منخفض الكربوهيدرات مثير للجدل ، مع مراجعة نُشرت في Nutrients في عام 2019 حذرت من أن "هناك القليل من البيانات المتاحة حول الاستدامة والسلامة والفعالية على المدى الطويل".

يقول النقاد أيضًا أن النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى التعب والصداع والإمساك ونقص المغذيات ، وأنه قد يكون من الصعب الحفاظ عليه.

ومع ذلك ، تظهر الأبحاث أن فقدان الوزن مفيد لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2. في العام الماضي ، وجدت دراسة DiRECT ، بقيادة خبراء في جامعة نيوكاسل وجامعة غلاسكو ، أن أكثر من ثلث الأشخاص الذين عالجوا النوع 2 باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ظلوا خاليين من هذه الحالة بعد عامين.

وفي الوقت نفسه ، خلصت مراجعة عام 2017 لتسع دراسات حول فعالية الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لمرض السكري من النوع 2 إلى أن لها "تأثير مفيد" على التحكم في الجلوكوز.