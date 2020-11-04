شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا لديهم مناعة ضد الفيروس لمدة 6 أشهر من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن مرضى كورونا يحافظون على نوع من المناعة ضد فيروس كورونا لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة، حيث قد تعني النتائج أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس هم أقل عرضة للإصابة مرة أخرى إذا اتصلوا بالفيروس ، وذلك بحسب ما نشرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وقد تطوع مجموعة مكونة من أكثر من 2000 شخص يعملون في هيئة الصحة العامة في إنجلترا للمشاركة في الدراسة والتبرع بالدم كل شهر، مع تجنيد أول الأشخاص في أوائل مارس الماضي، قبل الإعلان عن الإغلاق.

وثبتت إصابة ما مجموعه 100 شخص بفيروس كورونا، لكن لم يتم إدخال أي منهم إلى المستشفى أكثر من النصف (56 %) لديهم أعراض.

ركزت الدراسة على نوع معين من الاستجابة المناعية، تسمى الخلايا التائية، والتي ينتجها الجسم بعد الإصابة. وهي تختلف عن الأجسام المضادة ولكنها تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الأمراض.

وصف العلماء الذين أجروا البحث نتائجهم بأنها مشجعة وهم "متفائلون بحذر '' بوجود مناعة قوية طويلة الأمد بعد الإصابة بفيروس كورونا.

عمل اتحاد علم المناعة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة (UK-CIC) مع PHE في الدراسة وطلب من الزملاء اختبار الفيروس والمشاركة في الدراسة.

من بين 100 شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس، كان 77 من النساء ومتوسط ​​العمر 41 لم يكن أي من المشاركين المصابين أكبر من 65.

وتم أخذ عينات الدم مباشرة إلى المختبر حيث خضعوا لمجموعة من الاختبارات لتحديد مستوى الخلايا المناعية لمختلف البروتينات الموجودة في الفيروس.

وشمل ذلك الخلايا التي تستهدف الارتفاع الفيروسي في كورونا والذي يسمح للفيروس التاجي بإصابة الخلايا البشرية وكذلك البروتينات الأخرى الموجودة في الفيروس وعليه.

كان لدى جميع الأشخاص المائة في الدراسة خلايا تائية قابلة للاكتشاف بعد ستة أشهر ومع ذلك ، فإن مستوى الأجسام المضادة في بعض المشاركين قد انخفض إلى ما دون المستويات التي يمكن اكتشافها.

يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي، البروفيسور بول موس ، مؤلف الدراسة من CIC بالمملكة المتحدة والدكتور شاميز لاداني، مؤلف الدراسة واستشاري علم الأوبئة في Public Health England ، قال إن هذا لا يعني بالضرورة اختفاء الأجسام المضادة.

بدلاً من ذلك ، من المرجح أن تكون مستويات الأجسام المضادة قد انخفضت ببساطة إلى ما دون ما يمكن أن تكتشفه المقايسات الحالية.

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ويضيف الباحثون أن مستوى الأجسام المضادة اللازمة لمحاربة تكرار العدوى يظل لغزًا.

ويقولون إن تركيز الأجسام المضادة أقل من حساسية الكشف للاختبارات الحالية قد يكون كافياً.

حتى يتم معرفة المستوى المحدد للأجسام المضادة اللازمة لمحاربة العدوى ، سيكون من المستحيل تحديد ما إذا كان هذا الانخفاض والهضبة التدريجية لمستويات الأجسام المضادة مدعاة للقلق أم لا.

يقول الدكتور لاداني: `` تُظهر النتائج المبكرة أن استجابات الخلايا التائية قد تدوم أكثر من استجابة الجسم المضاد الأولية ، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تطوير لقاح COVID وأبحاث المناعة ''

ومع ذلك ، تم الكشف عن استجابة الخلايا التائية في جميع المرضى، حيث قام الأشخاص الذين أظهروا أعراضًا بإنشاء حوالي 50 في المائة من الخلايا التائية أكثر من المرضى الذين لا يعانون من أعراض.

السبب لذلك غير واضح يمكن أن يكون أحد التفسيرات هو أن الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض قد خلقوا استجابة مناعية أكبر وبالتالي قد يكونون أقل عرضة للإصابة مرة أخرى.

ومع ذلك ، هناك سبب آخر معقول وهو أن الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض هم أفضل بطبيعتهم في مكافحة الفيروس ، وبالتالي هم أقل عرضة للإصابة مرة أخرى.

قال البروفيسور موس: `` على حد علمنا ، فإن دراستنا هي الأولى في العالم التي تظهر بقاء مناعة خلوية قوية في ستة أشهر بعد الإصابة لدى الأفراد الذين عانوا من COVID-19 خفيفًا / معتدلًا أو بدون أعراض.

ومن المثير للاهتمام أننا وجدنا أن المناعة الخلوية أقوى في هذا الوقت لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى أعراض مقارنة بالحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

"نحن الآن بحاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان الأفراد الذين يعانون من الأعراض يتمتعون بحماية أفضل ضد الإصابة مرة أخرى في المستقبل."

النتائج لها آثار على بروتوكولات الصحة العامة ولكن أيضا لتطوير اللقاح.من بين الخلايا التائية التي بحثت عنها الدراسة ، كانت تلك التي تستهدف الطفرة الفيروسية شائعة جدًا. هذا الارتفاع هو جوهر معظم اللقاحات قيد التطوير.

ومع ذلك ، كشف البحث أيضًا عن بروتينات أخرى يتم استهدافها بكثرة بواسطة الخلايا التائية ، مما يشير إلى أن اللقاحات التي تستهدف جوانب أخرى من الفيروس يمكن أن تكون فعالة.