شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد سببًا جديدًا لجلطات الدم لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الجلطات الدموية في إحداث فوضى في المرضى الذين يعانون من عدوى COVID-19 الشديدة ، وتشرح دراسة جديدة ما قد يؤدي إلى حدوثها في ما يصل إلى نصف المرضى.

فيروس كورونا، هو جسم مضاد للمناعة الذاتية ينتشر في الدم ويهاجم الخلايا ويؤدي إلى حدوث جلطات في الشرايين والأوردة والأوعية المجهرية، ويمكن أن تسبب جلطات الدم أحداثًا تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية. وفي حالة COVID-19 ، قد تؤدي الجلطات المجهرية إلى تقييد تدفق الدم في الرئتين ، مما يضعف تبادل الأكسجين.

ووفقا للباحثين في مركز ميشيغان ميديسن فرانكل لأمراض القلب والأوعية الدموية الأمريكي، كانت العلاقة بين الأجسام المضادة الذاتية و COVID-19 غير متوقعة، وذلك حسبما نشرت الدراسة في مجلة " Science Translational Medicine"



دراسة جديدة تحد سبب تجلطات الدم

وقال المؤلف المشارك "كان نصف المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بـ COVID-19 إيجابيين لواحد على الأقل من الأجسام المضادة الذاتية ، وهو ما كان مفاجئًا للغاية".

كما وجدوا أن حوالي نصف المرضى الذين كانوا مرضى جدًا بفيروس COVID-19 ، أظهروا مزيجًا من مستويات عالية من كل من الأجسام المضادة الخطرة ونوع من خلايا دم البيضاء مدمرة ومتفجرة.

وفي أبريل ، كان الفريق أول من أبلغ عن أن المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 الحاد لديهم مستويات أعلى من خلايا للدم بيضاء خارج الخلية في دمائهم.

لمعرفة المزيد ، درسوا نوع خلايا الدم البيضاء المدمرة والأجسام المضادة لـ COVID-19 معًا في نماذج الفئران لمعرفة ما إذا كان هذا يمكن أن يكون مزيجًا خطيرًا وراء الجلطات.

ووفقا للدراسة، خلقت الأجسام المضادة المأخوذة من مرضى مصابين بعدوى COVID-19 النشطة قدرًا مذهلاً من التخثر في الحيوانات - وهي بعض أسوأ حالات التجلط، واكتشفوا آلية جديدة يمكن من خلالها لمرضى COVID-19 أن يصابوا بجلطات دموية."

مهاجمة جلطات الدم COVID-19 من جميع الزوايا

يقول الباحثون إن هذه النتائج ليست جاهزة بعد للممارسة السريرية ، لكنهم يضيفون منظورًا جديدًا لأبحاث تخثر الدم والالتهابات القوية في مرضى COVID-19.

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ويريد الفريق، معرفة ما إذا كان المرضى المصابون بأمراض شديدة والذين لديهم مستويات عالية من هذه الأجسام المضادة سيكون لهم نتائج أفضل إذا تم حجب أو إزالة الأجسام المضادة، وإذا كان الأمر كذلك ، فقد يستدعي ذلك علاجًا قويًا مثل البلازما ، والتي تستخدم بشكل شائع في أمراض المناعة الذاتية الشديدة.

ويقول الباحثون، نعلم أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات الأجسام المضادة الذاتية كان أداؤهم أسوأ من حيث وظائف الجهاز التنفسي ، وتسبب الأجسام المضادة في حدوث التهاب حتى في الخلايا السليمة".

وأضافوا : "لا نعرف حتى الآن ما الذي يحفز الجسم على إنتاج هذه الأجسام المضادة ، لذا فإن الخطوة التالية ستكون بحثًا إضافيًا لتحديد محفزات وأهداف الأجسام المضادة"، بالإضافة إلى ذلك ، تثير هذه النتائج أسئلة جديدة تتعلق باستخدام بلازما النقاهة كعلاج محتمل لـ COVID-19 ، لكن الفريق يقول إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفحص هذا القلق.

يقوم الباحثون حاليًا بإجراء تجربة سريرية عشوائية تسمى DICER ، والتي تختبر عاملًا معروفًا مضادًا للتخثر، وهو ديبيريدامول ، في مرضى COVID-19 لتحديد ما إذا كان أكثر فعالية من العلاج الوهمي في الحد من الجلطات الدموية المفرطة.

ووفقا لهم: "ديبيريدامول دواء قديم آمن وغير مكلف وقابل للتطوير"، حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليه قبل 20 عامًا لمنع التجلط ، لكننا اكتشفنا مؤخرًا فقط قدرته على منع هذا النوع المحدد من الالتهاب الذي يحدث في COVID."