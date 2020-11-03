إصابات كورونا تقترب من 47 مليونا حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) من مليون إصابة على مستوى العالم.

وكشفت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن العالم سجل 46 مليونا و972 ألفا و539 حالة إصابة بالفيروس، حتى الساعة 13:13 بتوقيت جرينتش، الثلاثاء.



ووصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و207 آلاف و975 شخصا حتى الآن.

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وإذا كانت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الوفيات (231,566 وفاة)، فإن أوروبا هي المنطقة التي ينتشر فيها الوباء بشكل أسرع، إذ إنها تخطت الثلاثاء عتبة 11 مليون إصابة بالمرض.

وأُعلن ما لا يقلّ عن 11,008,465 إصابة و284,148 وفاة في قارة أوروبا.

وسُجّلت قرابة نصف الإصابات في الدول الأربع الأكثر تضرراً في أوروبا وهي روسيا (1,673,686) وفرنسا (1,466,433) وإسبانيا (1,240,697) وبريطانيا (1,053,864).