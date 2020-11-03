الجزائر تسجل أكبر معدل يومي لإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة الجزائرية، الثلاثاء، أكبر معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19).

ورصدت الوزارة 405 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 103 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 58 ألفا و979 منذ اكتشاف الوباء نهاية فبراير/ شباط الماضي.



وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 9 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن حصيلة اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1989.