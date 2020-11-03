شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مادة طبيعية جديدة تساعد فى علاج مرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فريق بحثى بجامعتى يونسي وسيول الوطنية بكوريا الجنوبية مادة طبيعية تسمى ريزولوتين قد توفر أساسًا لعلاجات مرض الزهايمر الجديدة، وهى عبارة عن بكتيريا موجودة في التربة بالقرب من جذور نباتات الجنسنج ، وتبين أنها تساعد بشكل كبير في فصل تجمعات البروتين المرتبطة بمرض الزهايمر.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية يمكن للبكتيريا الموجودة في التربة القريبة من جذور نباتات الجنسنج أن توفر طريقة جديدة لعلاج مرض الزهايمر وتسمى Rhizolutin ، وهى فئة جديدة من المركبات ذات إطار ثلاثي الحلقات ، تفصل بشكل كبير تكتلات البروتين المرتبطة بمرض الزهايمر في كل من الجسم الحي وفي المختبر.

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تعد المنطقة المحيطة بجذور النباتات نظامًا بيئيًا معقدًا له تفاعلات عديدة بين النباتات والكائنات الحية الدقيقة المتنوعة تم إهمال ما يسمى بـ rhizosphere في البحث عن أدوية جديدة ، على الرغم من أن لديها الكثير لتقدمه، يتم إنتاج هذه البكتيريا في التربة بمنطقة جذر نباتات الجنسنج.

من خلال الزراعة في وسط محصن بمسحوق الجينسنج ، تمكن الباحثون من زيادة إنتاج ريزولوتين للبكتيريا بعشر مرات سمح لهم ذلك بتحديد بنية هذا المركب الجديد ، والذي تبين أنه إطار فريد من نوعه مكون من ثلاث حلقات مرتبطة ببعضها.

وأوضح الباحثون أنها عبارة عن مادة دوائية يمكنها فصل تجمعات تشبه الألياف من البروتينات وهى من السمات المميزة لمرض الزهايمر حيث تؤدي إلى موت الخلايا العصبية ، والتهاب الأعصاب ، وضمور الدماغ ، والخسائر المعرفية المترتبة على ذلك.