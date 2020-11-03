دولة توفر فحص كورونا بالصيدليات..النتيجة خلال دقائق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

تبذل الحكومة في البحرين جهودا للحد من تفشي فيروس كورونا ، حيث أعلنت وزارة الصحة عن طرح أجهزة اختبار الفحص السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) في مختلف صيدليات المملكة.

يأتي ذلك للراغبين في إجراء الفحص ذاتيا، والحصول على النتائج خلال 15 دقيقة فقط.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، الثلاثاء، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أن سقف السعر المحدد لبيع الجهاز الواحد لا يتعدى 4 دينار فقط (10.6 دولار أمريكي).

وأشارت الوزارة إلى أن توزيع الأجهزة على الصيدليات وتحديد الأسعار تم من خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ونوهت إلى أن فحص الـ PCR يعد هو الأداة التشخيصية الوحيدة المعتمدة في البحرين.

وكانت وزارة الصحة البحرينية أوضحت، في وقت سابق، أن الفحص السريع يتم إجراؤه كمسحة أنفية، ويقوم الجهاز بإعطاء النتائج خلال 15 دقيقة بدقة تفوق 93%، إضافة إلى ذلك يتميز الكشف السريع بسهولة الاستخدام، وبشكل عملي واقتصادي من حيث الوقت.