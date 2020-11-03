هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ هذا النظام الغذائي لك

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يجب تناول منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم
ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة حيث إن قوة تأثير المدى الطويل ضد جدار الشرايين هي مرتفعة بما يكفي إلى أن تسبب في النهاية مشكلات صحية، مثل مرض القلب.
يتم تحديد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها قلبك ومقدار مقاومة تدفق الدم في الشرايين. كلما يضخ القلب كمية من الدم كبيرة وكانت الشرايين ضيقة، كان ضغط الدم مرتفعًا.
سلطت خبيرة تغذية الضوء على أهمية “حمية DASH” المصممة للمساعدة في علاج ارتفاع ضغط الدم أو الوقاية منه.
ونقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن اختصاصية التغذية نورهان ناصر الأسس الغذائية لهذا النظام الغذائي.
وبحسب نورهان ناصر، فإن هذه الحمية الغذائية ترتكز على العناصر التالية:
تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.
منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم والأسماك والدواجن والبقوليات والمكسرات.
التقليل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الوجبات السريعة، واللحوم الدهنية ومنتجات الألبان الكاملة الدسم.
الحد من المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات.
اللجوء إلى الأعشاب والتوابل وذلك من أجل جعل الطعام ألذ دون ملح.
المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم.
وضع حدّ لكميات الصوديوم عند 2300 ملليغرام في اليوم.
خفض مستويات الملح في الوجبات الغذائية كي لا يتناول الأشخاص أكثر من 3/4 ملعقة صغيرة (1500 مغ) من الصوديوم يوميًا.
وأشارت نورهان ناصر إلى أن هذه الحمية الغذائية تتضمن حسنات متنوعة، في مقدمتها: التوازن الغذائي، وإمكانية اتباعها على المدى الطويل، والمساعدة في خسارة الوزن لأنها قائمة على خيارات صحية.
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