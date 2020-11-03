شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أخطر هبوط السكر أم ارتفاعه؟ ..«النمر» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أجاب الدكتور خالد النمر عن سؤال أيهما أخطر هبوط السكر أم ارتفاعه؟، حيث أشار إلى أن كلاهما يحمل نفس الخطورة.
وأوضح ”النمر“ عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على موقع تويتر، أن هبوط السكر الحاد أخطر بكثير مما لو كان مرتفعاً، وذلك للأضرار التي قد تنجم عن هذا الأمر مما يضر بصحة المريض.
ويُعرف هبوط السكر بالحالة التي تنخفض فيها مستويات السكر في الدم، ويعتبر حالة نادرة للأشخاص الذين ليس لديهم مرض السكري.
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