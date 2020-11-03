عالم فيروسات إيطالي: تطهير منتجات البقالة لا يحمي من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "تعقيم البقالة ليس ضرورياً"، عبارة أثار بها عالم فيروسات إيطالي الجدل بحديثه عن جدوى تطهير المواد الغذائية فور العودة بها إلى المنزل.

لكن الأمر الذي أوضحه عالم الفيروسات الإيطالي، فابريتسيو بريلياسكو، أن تطهير هذه المنتجات لا يساعد على منع عدوى الفيروس التاجي.

وقال بريلياسكو: "إن الحماسة المفرطة لتطهير المواد الغذائية، تؤدي فقط إلى دفعنا إلى الجنون"، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

كما أكد أن تطهير كل عبوة أو كيس من المكرونة أو علب البقوليات المصنوعة من الصفيح أو زجاجات الزيت، لا يساعد على حمايتنا من العدوى، فنحن بهذه الطريقة نخاطر بحياتنا بشكل سيئ، المهم هو الاهتمام بغسل اليدين.

وأوضح بريلياسكو أن زيادة الاهتمام بتطهير المنتجات الغذائية والبقالة لا يعمل على الوقاية من فيروس كورونا، بل على العكس، فهذه الطريقة تجعل الأشخاص يخاطرون فقط بجعل أنفسهم مرضى ويتوقفون عن العيش بشكل طبيعي.

وتابع: "يجب غسل اليدين بالطريقة التي تعلمناها في بداية الوباء، أو في حالة عدم وجود الصابون والماء، استخدم المواد الكحولية المطهرة قبل الأكل ولمس الطعام، وقبل لمس وجوهنا، وبعد العطس أو السعال، بعد لمس النقود أو بعد استخدام وسائل النقل العام ومسك المقابض".





ووفقا للموقع الإيطالي، لا تزال الدراسات حول تأثير الفيروس التاجي على الأسطح مثل الطاولات وأوراق النقود والنظارات وغيرها من الأشياء، متضاربة.

ففي بعض الحالات نتحدث عن بضع ساعات وفي حالات أخرى نتحدث عن أيام، ومع ذلك، ما يظهر هو أن العدوى من خلال ملامسة هذا النوع من المنتجات منخفضة للغاية، لكن في حقيقة الأمر والأكثر خوفاً، هو أن الطريقة التي يمكن أن ينتقل بها "كوفيد -19"، هي قطرات اللعاب.