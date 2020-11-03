شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين د أثناء الحمل يزيد معدل الذكاء عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة نُشرت في مجلة التغذية الأمريكية أن مستويات فيتامين (د) لدى الأمهات أثناء الحمل كانت مرتبطة بمعدل ذكاء أطفالهن ، مما يشير إلى أن ارتفاع مستويات فيتامين (د) أثناء الحمل قد يؤدي إلى درجات أعلى في معدل الذكاء لدى الأطفال، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news .

وقالت ميليسا ميلو ، المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة الأبحاث في قسم صحة الطفل والسلوك والتنمية في معهد سياتل الأمريكى لبحوث الأطفال ، إن نقص فيتامين د شائع خاصة بين النساء الحوامل.

تقول ميلو إنها تأمل في أن تساعد الدراسة مقدمي الرعاية الصحية على معالجة التفاوتات بين النساء ذوات البشرة الملونة وأولئك الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د.

وأضافت " صبغة الميلانين تحمي الجلد من أضرار أشعة الشمس ، ولكن من خلال منع الأشعة فوق البنفسجية ، يقلل الميلانين أيضًا من إنتاج فيتامين (د) في الجلد ولهذا السبب ، لم نفاجأ برؤية معدلات عالية من نقص فيتامين (د) بين النساء الحوامل السود في الدراسة على الرغم من أن العديد من النساء الحوامل يتناولن فيتامين ما قبل الولادة ، إلا أن هذا قد لا يصحح نقص فيتامين د " .

وأوضحت أنه من بين النساء اللائي شاركن في الدراسة ، كان ما يقرب من 46 % من الأمهات يعانين من نقص فيتامين د أثناء الحمل ، حيث قام الباحثين بتجنيد النساء الحوامل للانضمام إلى الدراسة بعد التحكم في العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بمعدل الذكاء ، ارتبط ارتفاع مستويات فيتامين (د) أثناء الحمل بارتفاع معدل الذكاء لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات..

تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات أعلى من فيتامين د الأسماك الدهنية والبيض والمصادر المدعمة مثل حليب البقر وحبوب الإفطار. ومع ذلك ، يلاحظ ميلو أن فيتامين د هو أحد أصعب العناصر الغذائية للحصول على كميات كافية من وجباتنا الغذائية.