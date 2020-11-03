كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - جدول المحتوى

1.هل من الآمن تناول الآيس كريم أثناء الحمل؟

2.الملف الغذائي للآيس كريم

3.لماذا تشتهي الحامل الآيس كريم عند الحمل؟

4.أضرار الآيس كريم أثناء الحمل.

5.ما هو أفضل آيس كريم لتناوله أثناء الحمل؟

معظم الرغبة الشديدة في الحمل لا يمكن تفسيرها في أحسن الأحوال. حتى في الشتاء البارد، قد نرغب في تناول شيء بارد، مثل كوب من الآيس كريم. فكرة الآيس كريم اللذيذ مع الطبقة المفضلة لديك قد تجعلك تسيل لعابك، حتى عندما لا تكونين جائعة. بينما يقول البعض إنه من المقبول تناول الآيس كريم أثناء الحمل، قد ينصح البعض بخلاف ذلك ،هل يعني ذلك أنه لا يمكنك تناوله إطلاقاً أثناء الحمل؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور وليد سلمان استشاري النساء والولادة، هذا لمعرفة ذلك.

1.هل من الآمن تناول الآيس كريم أثناء الحمل؟

الآيس كريم

نعم. المكونات الأساسية للآيس كريم هي منتجات الألبان (الحليب والقشدة) والسكر والبيض (أحياناً)، وهي آمنة للأكل أثناء الحمل، ومع ذلك، عند استخدام الحليب والبيض، يجب بسترتها للقضاء على مخاطر التسمم الجرثومي.

في الآيس كريم نكهات لا تضر بحملك، لكن من الضروري معرفة المكونات والنكهات المستخدمة، وما إذا كانت مفيدة لك أم لا، على سبيل المثال، إذا كنت تعانين من حساسية تجاه الفاكهة أو المكسرات، فتجنبي تناول الآيس كريم بنكهة الفاكهة والذي يحتوي على المكسرات كإضافات، للبقاء في أمان، تجنبي النكهات أو المتغيرات التي لست متأكدة منها.

علاوة على ذلك، تناولي الآيس كريم باعتدال كعلاج، الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة يمكن أن يكون فكرة سيئة.

2.الملف الغذائي للآيس كريم

اضرار الأيس كريم

الآيس كريم شيء يأكله معظم الناس من أجل المتعة وليس التغذية، ومع ذلك، فهو يحتوي على عدد قليل من العناصر الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة في الحمل.

وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية (USDA)، يوفر لك 100 جرام من الآيس كريم 200 كيلو كالوري، و2.8 جرام بروتين، و24.29 جرام من الكربوهيدرات، و22.86 جرام من السكريات، و114 ملليجراماً من الكالسيوم، و43 ملليجراماً من الصوديوم، و429 وحدة دولية من فيتامين أ.

ومع ذلك، فإن الآيس كريم به كوليسترول ويجب تناوله باعتدال.

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3.لماذا تشتهي الحامل الآيس كريم عند الحمل؟

أثناء الحمل

إن اشتهاء شيء حلو، مثل الآيس كريم، أمر شائع جداً في فترة الحمل، لنقص الكالسيوم في الجسم، أو لمجرد أنك مغرمة للغاية بالآيس كريم.

تأكدي من عدم وجود فائض منه. خلاف ذلك، يمكن أن يؤثر على صحتك.

4.أضرار الآيس كريم أثناء الحمل

الايس كريم

فيما يلي بعض الآثار الضارة نتيجة الإفراط في تناول الآيس كريم أثناء الحمل.

إذا كنت تعانين من مرض السكري، فعليك الحد من تناول الآيس كريم؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، هذا يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.

النساء الحوامل عرضة للإصابة بعدوى مثل داء المقوسات والليستريات، عند تناول الآيس كريم الذي يحتوي على بيض نيئ أو بيض غير مبستر أو حليب غير مبستر، فقد يكون هناك خطر الإصابة بالعدوى لك ولطفلك، يجب الحد من تناول الآيس كريم لمن لديهم حساسية للبرد. رغم أنه ليس ضاراً، فقد يصيب بالحمى أو الزكام.

من الضروري معرفة ما هو آمن لصحتك وأي الآيس كريم يمكن تناوله بأمان لتجنب هذه العدوى.

5.ما هو أفضل وقت لتناول الحامل الآيس كريم؟

الدسم

إذا كنت تبحثين عن آيس كريم أكثر أماناً أثناء الحمل، فيمكنك التفكير في اللبن الزبادي المجمد الخالي من الدسم. فقط تأكدي من أنه من ماركات معروفة ومصنوعة من مكونات مبسترة آمنة لتضمينها في نظامك الغذائي أثناء الحمل.

أيضاً، اختاري النكهات المناسبة لصحتك، على سبيل المثال، يمكنك تناول آيس كريم الشوكولاته إذا كنت تحبين الشوكولاته. لكنْ من حين لآخر وليس كثيراً. إذا كانت لديك أي شكوك، يمكنك طلب المشورة من طبيبك بخصوص الآيس كريم الآمن وغير الآمن للاستهلاك.

الآيس كريم الذي لا يجب تناوله أثناء الحمل.

تجنب تقديم الآيس كريم الناعم والآيس كريم المقلي للوقاية من مخاطر العدوى.

حتى الآيس كريم المصنوع منزلياً ليس آمناً للحمل؛ لأنه مصنوع من البيض النيئ، من الأفضل الحصول على الآيس كريم من متجر ذي علامة تجارية.

الآيس كريم بعجين البسكويت، يجب التحقق من مكوناته، بعض العلامات التجارية تشمل البيض النيئ والبعض الآخر لا.

لا بأس من تناول الآيس كريم أثناء الحمل طالما أنك تأكلينه من حين لآخر. أيضاً، شراء الآيس كريم من العلامات التجارية المشهورة لضمان الجودة. في حين أنه من المهم إشباع براعم التذوق لديك، فمن الضروري بنفس القدر العناية بصحتك.