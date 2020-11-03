أنواع حمل تشكل خطرًا على حياة الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - ليس دائماً يكون الحمل طبيعياً وسليماً، ففي بعض الأحيان تظهر نتيجة الفحوصات وجود الحملن ولكنه لا يكتمل، بل يشكل خطرا على حياة الأم ولذلك يجب أن تتعرف عليها وعلى أعراضها، والمتابعة عند الطبيب تكشفها لكي لا تهدد حتى الجهاز التناسلي عند المرأة، ولذلك يقدم لك الدكتور شعبان عبد الله، إستشاري طب النساء والولادة أهم أنواع الحمل التي تشكل خطراً على حياة الأم كالآتي. الحمل خارج الرحم الحمل خارج الرحم قد يسبب الوفاة يعد أول من اكتشف الحمل خارج الرحم هو الطبيب العربي الأندلسي أبوالقاسم الزهراوي في القرن الحادي عشر الهجري.

وهو من أنواع الحمل التي قد تهدد حياة الحامل وتسبب الوفاة في حال لم يتم تشخيصه والتخلص منه.

قد يحدث الحمل خارج الرحم في قناة فالوب.

ويلاحظ ارتفاع نسبة تحليل الحمل عن الطبيعي بشكل طبيعي عند فحص الحمل لاول مرة، ويظهر من خلال التصوير بالموجات الصوتية.

يجب التخلص منه لكي لا يؤدي لانفجار قناة فالوب، أو حدوث نزف يؤدي لوفاة الأم.

تزداد نسبة حدوثه في حالة الحقن المجهري لحدوث الحمل، وقد يكون بسبب وجود التهابات مهبلية شديدة. الحمل العنقودي قد يحيط العنقود بالجنين يحدث نتيجة لخلل وراثي في تكوين الجنينن وغالباً ما يحدث في الحمل الأول عند المرأة.

يحدث الحمل العنقودي نتيجة لتكون مجموعة من الأنسجة تشبه عنقود العنب، وقد تكون محيطةب الجنين فلا تؤدي لنموه، ويجب التخلص منه فوراً.

وفي أحيان كثيرة لا يوجد جنين أثناء الفحص بجهاز السونار.

ولذلك ينقسم الحمل العنقودي إلى حمل عنقودي كامل وجزئي. هل الحمل الكاذب من أنواع الحمل الخطر؟ الحمل الكاذب له أعراض يكون الحمل الكاذب خطراً على المرأة من الناحية النفسية حيث أنها تدخل في حالة نفسية سيئة حين تكتشفه.

كبر حجم بطن المرأة دون وجود حمل يشير إلى أعراض خطيرة قد تهدد حياة المرأة مثل أورام الرحم الليفية والسرطان.

ينقسم الحمل الكاذب إلى قسمين هما الحمل الكيميائي الضعيف، والحمل الكاذب الحقيقي الذي تظهر كل أعراض الحمل على المرأة ما عدا وجود الجنين. ما هي مظاهر الحمل السليم؟ يستمر الحمل السليم حتى نهايته لا يحدث نزف مهبلي خلاله خاصة في الثلث الأول منه.

ليست هناك مبالغة في أعراض الوحم من القيء والغثيان.

يمكن رؤية الجنين من خلال تصوير السونار.

وتكون نتيجة تحليل الحمل طبيعية وليست عالية بصورة مبالغاً فيها.

ويستمر الحمل السليم حتى نهايته أي لمدة تسعة أشهر.

تشعر الأم بحركة الجنين المعتادة مع نهاية الشهر الرابع. والآن عزيزتي الحامل لو كان لديك أسئلة حول أنواع الحمل الخطر اكتبي لنا وسوف يجيب عليك خبراء الخليج 365.

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