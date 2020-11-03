أسباب تشققات حلمة الثدي.. أثناء الرضاعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً -

التشققات في الحلمة من المشكلات المزعجة التي يمكن أن تعاني منها الأم فترة الرضاعة الطبيعية؛ لأنها تسبب آلاماً شديدة وأحياناً يصاحبها نزيف، مما يدفع بعض الأمهات إلى التفكير في التوقف عن الرضاعة، وهنا يخسر الطفل الكثير من الفائدة الصحية والنفسية، وكذلك الأم المرضعة. والسؤال: كيف تتعامل الأم مع تشققات الحلمة؟ وهل هناك علاج طبيعي شافٍ ؟ اللقاء مع الدكتور عبد الحميد الفرماوي؛ للتوضيح ووضع طرق طبيعية للعلاج

تشققات الحلمة..بسبب الجفاف طوال أشهر الحمل

لا بد من الوقاية المسبقة

الثدي تعتريه التغيرات في الحمل

من أهم الأسباب التي تؤدي لتشققات حلمة الثدي لدى النساء في فترة الرضاعة الطبيعية، هي الجفاف الذي يتعرض له جسم المرأة طوال فترة الحمل

الثدي تعتريه الكثير من التغيرات في تلك الفترة، ومنها زيادة الحجم وتمدد الجلد، وهو ما يسهم في تشقق جلد الحلمة نظراً لتميزها بالرقة

الحوامل اللاتي يرغبن في عدم مواجهة مثل هذه المشكلة الشائعة، فعليهم بمداومة ترطيب حلمات الثدي طوال أشهر الحمل، وعدم الإفراط في استخدام الصابون أو سوائل الاستحمام

ألم تشققات الحلمة..أثناء الرضاعة الطبيعية



وهذا يساعد على تجنب الإصابة بتشققات الحلمة بعد الولادة، وفي حالة الإصابة بها يجب الاستمرار على استخدام ذات الدهان، طوال فترة الرضاعة الطبيعية

من الطبيعي أن يوجد ألم خفيف بالحلمة خلال الأيام الأولى بعد الولادة بمجرد دخولها إلى فم الطفل، لكن عادة ما يختفي الألم بعد أسبوعين من الولادة،

وأحياناً يكون سبب هذه التشققات تعلق الطفل الخاطئ بثدي الأم، أي إمساكه بالحلمة بطريقة خاطئة أثناء الرضاعة

عدد من التدابير التي يمكنك اتخاذها

يمكنك استخدام مرهم نباتي، أو الفازلين الصافي من أجل تليين الحلمات، أو دهنها بحليبك الخاص

عمليات الإرضاع المتقاربة مرة كل ساعتين، تضمن ألا يكون طفلك جائعاً جداً؛ حيث إن الجوع الشديد يدفعه للرضاعة بشيء من العنف

عملية شفط الحليب يدوياً أو بواسطة شفاطة الثدي، تساعدك على ضخ الحليب أولاً، وتحضير الحلمة للرضاعة ثانياً

هذه العملية تسمح للطفل بالحصول على الحليب بسرعة دون الحاجة لشفط الحليب (الرضاعة) بقوة أو بحدّة

الإرضاع من الثدي الأقل إيلاماً في البداية يساعد على تخفيف الضرر الذي قد يلحق بالحلمة المتشققة بصورة كبيرة؛ لأن الأطفال يميلون لأن يكونوا أكثر عدوانية بداية الرضاعة

يمكنك أخذ مسكن آلام خفيف قبل الرضاعة بنصف ساعة تقريباً، وذلك من أجل تخفيف الألم، إلى جانب العلاج الموضعي للحلمات المتشققة

التهوية السليمة للحلمات تقلل من مخاطر الإصابة بتشقق الحلمات، وخاصة أثناء الرضاعة

الاستعانة بوسادة خاصة تقلل من ألم الحلمة

يساعد استخدام الكمادات الدافئة الرطبة، قبل أو بعد عملية الرضاعة، بالتخفيف من ألم الحلمات المتشققة

يساهم ترطيب الحلمات بقليل من حليب الأم في شفائها؛ لأن حليب الأم يحتوي على فيتامين يساعد في تسريع عملية شفاء الجلد

يمكن للأم الاستعانة بوسادة خاصة تحتوي مادة هلامية (جل) مهدئة، والتي تقلل من ألم الحلمة بعد الرضاعة

كيفية تعامل الأم مع تشققات الحلمة

البحث عن علاج لتشقق الحلمة



دهان المنطقة بنقاط من اللبن بعد كل رضعه، استخدام واقٍ لفترة مؤقتة لحماية الحلمة حتى تتحسن الحالة..مع التأكد من التعلق الصحيح للطفل على الثدي

في حالة وجود آلام شديدة جداً بالحلمة تستمر طول الرضاعة وبين الرضعات واستمرار وجود تشققات أو جروح بالحلمة لا بد من زيارة الاستشاري

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الطفل أثناء الرضاعة يجب أن يكون مواجهاً وملاصقاً ومستقيماً ومسنوداً..وأن يكون فمه مفتوحاً أكبر فتحة ممكنة عند الإمساك بالثدي، ليأخذ الهالة كلها أو معظمها، خاصة الجزء السفلي داخل فمه

الرضاعة الطبيعية ليست مؤلمة ولكن

حينما تُصاب الأم بتشقق الحلمات يُصبح الأمر مؤلماً جدّاً، ولتتمكني من التعامل مع هذه المشكلة وحلها، يجب التعرف على أسبابها

إذ قد يؤدي صغر المولود مع عدم دراية الأم بالطريقة الصحيحة للرضاعة إلى إمساك الرضيع بالحلمة بشكل خاطئ

في الوضع الصحيح يُدخل الطفل حلمة الثدي بأكملها مع جزء من الهالة المُحيطة بها في فمه، مما يجعلها من الداخل مواجهة للجزء الرخو من الفم

الرضاعة وتشقق الحلمات والتهابها

في حالة الإمساك بجزء صغير من الحلمة وعدم إدخالها بشكل جيد، تُصبح مواجهة للجزء العلوي من الفم، مما يُسبب التهابها وتشققها مع تكرار العملية

الإرضاع أحياناً كثيرة يحدث تبادل الحلمات؛ وذلك حين تستعين الأم بزجاجة إلى جانب الإرضاع من ثديها؛ ففي هذه الحالة قد يختلط الأمر على الرضيع

غالباً ما يُعاني الرضَّع من فطريات الفم، خاصَّة في الأشهر الأولى، ومن ثَمَّ يُمكن أن تنتقل هذه الفطريات إلى ثدي الأم، مُسببة تشقق الحلمات والتهابها

اختيار المضخة غير الملائمة (أصغر من المطلوب) قد يُسبب تضرراً شديداً للحلمة أيضاً

أعراض تشقق حلمات الثدي

يُمكن للأم رؤية تشقق الحلمة سواء في أحد الثديين أو كليهما، بوجود احمرار بالمنطقة المُحيطة والتهابها، كما أنها تكون مؤلمة للغاية ونازفة في معظم الأحيان

في حالة تعرض الأم المُرضعة لهذه الحالة، عليها الإسراع بالبحث عن علاج تشقق حلمة

الثدي الأكثر أماناً وفاعلية؛ لتجنب حدوث مُضاعفات خطيرة، مثل حدوث عدوى أو التهابات شديدة أو شقوق أكثر عمقاً

هل يؤثر تشقق الحلمات على الرضيع؟

لا يؤثر تشقق حلمة الثدي على الرضيع، ويُمكنه الاستمرار في الرضاعة بشكل طبيعي وآمن. وحتى إن حدث وابتلع الطفل دماً من الحلمة مع الحليب، فإنك غالباً ستلاحظينه أثناء تغيير الحفاض، إلا أنه لن يضره على الإطلاق

علاجات طبيعية لتشققات حلمة الثدي بعد الولادة

ينصح بالتبديل بين الثديين

أولاً: عليك وضع الحلمة على مسافة قصيرة من أنف الرضيع أولاً، مما سوف يدفعه بشكل تلقائي إلى فتح فمه جيداً، وفي هذه اللحظة أدخليها برفق، مع جزء من الهالة المُحيطة بها.

ثانياً: يُنصَح عادة بالتبديل بين الثديين..لا ترضعيه من ثدي واحد دائما ، كما يمكنك تجريب أكثر من وضعية، حتى تشعري بأن طفلك أصبح أكثر استرخاءً أثناء الرضاعة

ثالثاً: قومي بتدليك الحلمات بقطرات من حليب الثدي الطازج بعد كل رضعه؛ فهي تعد علاجاً فعالاً وآمناً

الابتعاد تماماً عن الصابون والمنظفات الكيميائية القاسية في هذه الفترة، وعليك الاكتفاء بشطف الحلمة بالماء الفاتر يوميّاً وتجفيفها برفق

استعيني بالمسكنات..في حالة عدم الشعور بأي تحسن بعد إتباع الإجراءات السابقة، يُنصَح باستشارة الطبيب، إذ قد يحتاج الأمر للعلاج بالمضادات الحيوية