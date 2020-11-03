حقن منع الحمل بعد الولادة..المميزات والعيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:45 مساءً - حقن منع الحمل الهرمونية بعد الولادة..من أنجح الوسائل التي تستخدمها كثير من النساء لمنع الحمل لعدة أشهر، وهي الأكثر قدرة على منع الحمل، وتعتبر البديل لحبوب منع الحمل -خاصة للنساء اللاتي ينسين تناول الحبوب يومياً- وذلك من خلال إبقاء البويضة والحيوانات المنوية منفصلين، ولكن لهذه الحقن تأثيرات جانبية عليك التعرف إليها معنا الدكتور بهاء عبد الحميد أستاذ أمراض النساء والتوليد للتوضيح.

الحقن الأكثر قدرة على منع الحمل

معلومات طبية تهمك

حقنة منع الحمل..تمنع إطلاق البويضة..أحيانا

هناك نوعان من حقن منع الحمل - ديبو بروفيرا، التي تستمر لمدة 12 أسبوعاً، ونوريستيرات، التي تستمر لمدة ثمانية أسابيع

تحتوي الحقنة على البروج ستوجين الذي يزيد من كثافة المخاط الناتج من عنق الرحم، مانعاً الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة

كما أنه يجعل بطانة الرحم أرق ويمنع إطلاق البويضة في بعض الأحيان

أهمية حقن منع الحمل وفاعليتها

حقنة منع الحمل..فعالة بنسبة90%

حقن منع الحمل فعالة بنسبة أكبر من99٪ إذا ما استخدمت بشكل صحيح وهذا يعني أن واحدة من كل 100 امرأة من اللواتي يستخدمن الحقن سيصبحنَ حوامل خلال سنة يستمر مفعول الحقنة لمدة ثمانية أسابيع أو 12 أسبوعاً (اعتماداً على النوع)، لذلك لا تحتاجين للتفكير في وسائل منع الحمل كل يوم أو كل مرة تمارسين فيها الجنس يمكن أن يكون مفيداً للنساء اللواتي لا يستطعن استخدام وسائل منع الحمل الحاوية على هرمون الأستروجين قد توفر حقن منع الحمل بعض الحماية ضد سرطان الرحم ومرض التهاب الحوض

الآثار الجانبية لحقن منع الحمل

حقنة منع الحمل..تزيد من الوزن

زيادة في الوزن، صداع، تقلب في المزاج، ألم في الثدي ونزيف غير منتظم

لا يمكن إزالة الحقنة من جسمك، لذلك إذا عانيتِ من الآثار الجانبية فإنها ستستمر طوال فترة بقاء الحقنة ولبعض الوقت بعد ذلك

قد يصبح الحيض غير منتظم أو أطول، أو قد يتوقف تماماً (انقطاع الطمث)،

يكون العلاج متاحاً إذا كان نزيفك قوياً أو أطول من المعتاد تحدثي مع طبيبك حول هذا الموضوع

يمكن أن تستغرق خصوبتك فترة تصل إلى سنة لتعود إلى وضعها الطبيعي بعد أن يزول مفعول الحقنة

قد لا تكون مناسبة إذا كنتِ تريدين إنجاب طفل في المستقبل القريب ،يمكن إعطاء الحقنة في أي وقت خلال دورتك الشهرية، طالما أنكِ وطبيبك على يقين بأنك غير حامل

متى تبدأ حقنة منع الحمل بالعمل؟

حقنة منع الحمل..تعمل بتوقيت خاص

إذا أخذتِ الحقنة خلال الأيام الخمسة الأولى من دورتك، ستكونين محمية على الفور من الحمل

إذا أخذت الحقنة في أي يوم آخر من دورتك الشهرية، فلن تكوني محمية من الحمل لمدة تصل إلى سبعة أيام

استخدمي الواقي الذكري أو أي طريقة أخرى لمنع الحمل خلال هذه الفترة

يمكنك أخذ حقنة منع الحمل بعد الولادة في أي وقت بعد الإنجاب إذا كنت لا ترضعين

حالة الرضاعة تؤخذ الحقنة بعد6 أسابيع

إذا كنتِ ترضعين، يتم إعطاء الحقنة عادة بعد ستة أسابيع، كما أنه قد تعطى في وقت سابق إذا لزم الأمر

إذا كنت بدأت بأخذ الحقن في اليوم 21 أو قبله بعد الولادة، ستكونين محمية على الفور من حدوث الحمل

إذا بدأت بأخذ الحقن بعد اليوم 21. ستحتاجين إلى استخدام وسائل منع حمل إضافية للأيام السبعة التالية

من المرجح حدوث نزيف قوي وغير منتظم إذا أخذت حقن منع الحمل خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة

الآمن أخذ حقن منع الحمل أثناء الرضاعة

من الآمن استخدام حقن منع الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية .

. يمكنك أخذ الحقنة مباشرة بعد الإجهاض، وستكونين محمية من الحمل على الفور .

. إذا أخذت الحقنة بعد مرور أكثر من خمسة أيام على الإجهاض، ستحتاجين إلى استخدام وسائل منع حمل إضافية لمدة سبعة أيام

متى تكون غير مناسبة؟

ممنوع أخذ حقنة منع الحمل..إذا اعتقدت أنك حامل

إذا كنت تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً إذا أردتِ أن تُبقي دورتك الشهرية منتظمة إذا كان لديك تاريخ في أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو أمراض بالشرايين إذا حصل نزيف بين فترات الحيض أو بعد ممارسة الجنس إذا كان لديك تجلط دموي في الأوعية الدموية أو مرض في الكبد

6-إذا كان لديك صداع أو عانيت من سرطان الثدي في الماضي

7-إذا كان لديك تليف أو أورام في الكبد، أو مضاعفات السكري

8-إذا كنت معرضة لخطر الإصابة بالهشاشة

المميزات الرئيسية لحقن منع الحمل هي:

كل حقنة تستمر لمدة 8-12 أسبوعا

كل حقنة تستمر لمدة ثمانية أو 12 أسبوعاً لا تقاطع الحقن ممارسة الجنس تكون الحقن خياراً إذا كنت لا تستطيعين استخدام وسائل منع الحمل القائمة على هرمون الأستروجين لن يتوجب عليكِ أن تتذكري تناول حبوب منع الحمل كل يوم من الآمن استخدام الحقن أثناء الرضاعة الطبيعية لا تتأثر الحقن بالأدوية الأخرى قد تقلل الحقن من قوة وألم الدورة الشهرية وتساعد في تخفيف أعراض ما قبل الحيض لدى بعض النساء توفر الحقن بعض الحماية من مرض التهاب الحوض - قد توقف مخاطية عنق الرحم البكتيرية من دخول الرحم- ويمكن أيضاً أن تحمي من سرطان الرحم

أضرار حقن منع الحمل..بعد الولادة

ألم في البطن أو عدم الراحة..دوخة..صداع الرأس..ضعف أو تعب

العصبية..حب الشباب..ألم في الثديين..فقدان الرغبة الجنسية . تغيرات في المزاج

. ولا تؤثر الأدوية الأخرى على الحقن..

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أولاً: تسبب حيضاً متقطعاً

حقنة منع الحمل تحدث تغييرفي الحيض

قد يتغير الحيض بشكل ملحوظ خلال العام الأول من استخدام الحقن؛ سيصبح غير منتظم عادة ويمكن أن يكون قوياً جداً، أو أقصر وأخف، أو قد يتوقف تماماً ق

يمكن أن تستغرق دورتك الشهرية وخصوبتك الطبيعية بعض الوقت للعودة إلى طبيعتها بعد التوقف عن استخدام الحقن؛ حيث تستغرق حقن البروج ستوجين نحو ثمانية إلى 12 أسبوعاً لمغادرة الجسم

ولكن قد تضطرين إلى الانتظار لفترة أطول ليعود الحيض إلى طبيعته إذا كنتِ تحاولين الحمل

حتى تصبح فترة الإباضة لديك منتظمة كل شهر، قد يكون من الصعب معرفة متى تكونين في أكثر فترات الخصوبة، يمكن أن يستغرق الحيض ثلاثة أشهر إلى سنة ليعود إلى طبيعته

ثانياً: تسبب زيادة الوزن

قد تكسبين بعض الوزن عند استخدام حقن منع الحمل، رغم أن بعض النساء قد يفقدن الوزن

قد يترافق استخدام الحقن مع زيادة في الوزن تصل إلى 2 - 3 كغ في سنة واحدة

قد يؤثر استخدام الديبو بروفيرا على مستويات هرمون الأستروجين الطبيعي لديك، الذي يمكن أن

يسبب ترقق العظام، ولكنه لا يزيد من خطر إصابتكِ بكسور العظام

قد يكون أيضاً مصدر قلق بالنسبة للنساء تحت سن 19؛ لأن الجسم لا يزال ينتج العظام في هذه المرحلة العمرية