منها إنقاص الوزن … فوائد مذهلة لشرب الماء الدافىء صباحا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - ينصح خبراء التغذية بشرب الماء صباحا فور الاستيقاظ وبطبيعة الحال لا ينصح بأن تكون الماء باردة أو مثلجة، وذلك لما للماء من فوائد صحية على أعضاء ووظائف الجسم والدماغ والبشرة، فكلما أكثرت من شرب الماء كلما حصلت على مزيد من الفوائد المذهلة والتي تظهر واضحة على الجسم.

أفاد جميع أطباء التغذية أن الروتين الصباحي له تأثيرا كبيرا على صحة الجسم بالكامل، وعندما تبدأ يومك بالعادات الصحية، حتما سوف تنعم بحياة صحية مذهلة.

هناك العديد من العادات الصباحية المهمة للغاية والتي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز الصحة الجيدة، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول وجبة الإفطار المغذية، وبحسب موقع “ذا هيلث سايت”، من الضروري جدا أن تبدأ يومك بكوب من الماء الدافئ.

نصح وأكد الأطباء في جميع دراساتهم أن بدء اليوم بكوب من الماء الدافئ على معدة فارغة عادة صحية للغاية، ويجب على الجميع تبنيها.

ويعزو الأطباء هذا الأمر للفوائد الصحية المذهلة التي تزود جسمك بها عندما تشرب كوبا من الماء الدافئ على معدة فارغة، وتتضمن:

يساعد على الهضم:

شرب الماء الدافئ على معدة فارغة يحفز على إزالة السموم من الجسم ويفيد الجهاز الهضمي بشكل العام، ويساعد على الهضم الجيد والتخلص من البقايا الناتجة عن هضم الطعام في اليوم السابق، والغير مرغوب بها، ويسهم أيضا في إزالة الدهون والتخلص منها.

يخفف الإمساك:

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إن كنت من الأشخاص الذين يشكون عادة من الإمساك، يمكنك اتباع روتين الصباح هذا وارتشاف كوب من الماء الدافئ كل صباح قبل بدء يومك للتخلص من المشكلة.

وذلك لأن شرب الماء الدافئ يساعد على تقلص الأمعاء والحفاظ على انتظام حركتها، وعندما تشرب الماء الدافئ، يمكن لفضلات وبقايا الطعام المتراكمة في الأمعاء أن تخرج من جسمك بسهولة.

يساعد في إنقاص الوزن:

يعد شرب الماء الدافئ على معدة فارغة مثاليا لجميع أولئك الذين يحاولون التخلص من الوزن الزائد.

فهو يرفع درجة حرارة الجسم ويزيد معدل الأيض، وهذا في النهاية يساعد في حرق الدهون المتراكمة في الجسم وزيادة فقدان الوزن.

مفيد للبشرة والشعر:

الماء الدافئ أيضا مفيد جدا لاستعادة رونق البشرة ولتعزيز صحة ونمو الشعر، ويساعد في التخلص من مشاكل الجلد بما فيها الشيخوخة وظهور حب الشباب والتصبغات.