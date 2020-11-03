فائدة جديدة لفيتامين “بي 3” لم تعرفها من قبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

كثيرًا ما يعد النياسين (فيتامين ب-3) جزءًا من الفيتامينات اليومية، رغم أن معظم الأشخاص يحصلون على ما يكفي من النياسين من الطعام الذي يأكلونه. تتضمن الأغذية الغنية بالنياسين الخميرة واللبن واللحوم والتورتيلا والحبوب.

يستخدم الناس النياسين الموصوف طبيًا (نياسور، نياسبان) للمساعدة في التحكم في مستوى الكولسترول لديهم.

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يبلغ مقدار النياسين اليومي الموصي به للبالغين الذكور 16 مللي جرام (مجم) في اليوم وللنساء البالغات غير الحوامل 14 مجم في اليوم.

أجرى علماء بريطانيون دراسة حول تأثير الأشعة فوق البنفسجية على جلد الإنسان، حيث وجدوا أن أحد أشكال فيتامين “B3″ وهو ” النيكوتيناميد” يمكن أن يوفر حماية فعالة للجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

ولاحظ العلماء أن خطر الإصابة بسرطانات الجلد يكون أكبر في المناطق الحارة والجبلية، ويعود ذلك إلى الأشعة فوق البنفسجية التي تدمر الحمض النووي، وتزيد من إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية وتنشط عددًا من العمليات الالتهابية.