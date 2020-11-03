شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يعلن إضافة خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تطبيق واتساب رسميًا أنه يخطط لإدخال خاصية المسح الذاتي للرسائل، حيث ستختفي بعد سبعة أيام من إرسالها، وذلك بعد تداول شائعات منذ نوفمبر الماضي بأن التطبيق كان ينوي تقديم هذه الميزة.

وأوضح التطبيق المملوك لشركة فيس بوك من خلال قسم الأسئلة الشائعة على موقعه: «يمكنك إرسال رسائل تختفي على WhatsApp عن طريق تمكين اختفاء الرسائل»، وهذا ينطبق على الرسائل المرسلة في الدردشة الفردية أو الجماعية بعد سبعة أيام، ويتحكم الاختيار الأحدث للإعدادات في جميع الرسائل في الدردشة ولكنه لن يؤثر هذا الإعداد على الرسائل التي أرسلتها أو تلقيتها في الدردشة قبل بدء تفعيل الميزة الجديدة.

ووفقًا لصحيفة «metro»، يمكن لأي مستخدم إلغاء الميزة في الدردشات الفردية فقط، بينما الدردشات الجماعية فلا بد أن يتم إلغاء الميزة بها عن طريق مدير المجموعة، ولكن هناك أشياء يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت ترغب في استخدام ميزة المسح الذاتي للرسائل، والتي تتمثل أولًا في أنه إذا لم يتم التحقق من الرسائل المستلمة لمدة سبع أيام فسيتم حذفها.

ثانيًا قد تظهر أي ردود على الرسالة المختفية على شكل اقتباس، حتى لو تم حذفها، وستم تفعيل الميزة الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة ولكن لم يتم تحديد متى سيتم تطبيقها تحديدًا.

كما يتضمن تحديث الواتساب الجديد إمكانية تحديد الأشخاص المسموح لهم بإدخالك في مجموعات وحظر الأشخاص الغير مرغوب بهم عن ميزة إضافتك للمجموعات، كل ما عليك هو فتح إعدادات الحساب ثم الخصوصية ثم المجموعات وستتمكن من الاختيار من بين جهات الاتصال الخاصة بك.

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