البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، الموافقة على الاستخدام الطارئ الاختياري للقاح صيني مرشح لفيروس كورونا (كوفيد-19).

يأتي لك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية للقاح، وذلك "لأفراد الصفوف الأمامية" اعتبارا من، الثلاثاء.



واللقاح المرشح، الذي يقترب من نهاية مرحلته التجريبية الثالثة في مصر والبحرين والأردن، هو جزء من شراكة بين شركة سينوفارم تشاينا ناشيونال بيوتيك جروب وجروب 42 وهي شركة لتقنية الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مقرها أبوظبي.

وقالت وزيرة الصحة البحرينية في تصريحات لوكالة أنباء البحرين إن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في بلادها.

وأضافت أن "نتائج دراسات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح آمن وفعال"، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لنفس اللقاح تسير في البحرين بكل سلاسة ودون تسجيل أي أعراض خطيرة.

Advertisements

وتابعت أن 7700 متطوع شاركوا في التجارب السريرية وأنه تم إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لجميع المتطوعين.

وسمحت الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي بإجراء مماثل يتيح الاستخدام الطارئ للقاح ذاته لأفراد الصفوف الأمامية المعرضين لمخاطر عالية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت تجارب المرحلة الثالثة للقاح في منتصف يوليو/تموز الماضي في الإمارات تلتها البحرين ومصر والأردن.