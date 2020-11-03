شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تعتزم شراء 15 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسى سبوتنيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة تاس الروسية، إن حكومة الأرجنتين تعتزم شراء 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيكV " ومن المتوقع أن تصل اللقاحات الأولى إلى البلاد في ديسمبر.

وقالت مصادر حكومية إن 10 ملايين جرعة إضافية ستسلم إلى الأرجنتين كمساعدة.قال جونزاليس جارسيا وزير الرعاية الصحية، إن حكومة الأرجنتين لم توقع بعد اتفاقية لشراء لقاح فيروس كورونا الروسي Sputnik V لكنها تنوي القيام بذلك وتأمل في الحصول على كمية كبيرة من الأدوية في ديسمبر..

وأضاف جارسيا، إنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق التجاري بعد، مضيفا بأن الأرجنتين تخطط في البداية لشراء لقاح Sputnik V بالكميات المطلوبة لتحصين 12.5 مليون شخص، مضيفا بإن الأرجنتين تأمل "في بدء التطعيم في أسرع وقت ممكن" دون أن يشير إلى الإطارالزمني المؤقت.

وقالت الحكومة في بيان صحفي إن اللقاح، المعروف باسم Sputnik V ، يُعطى على جرعتين ويمكن أن يبدأ في الوصول في وقت مبكر من الشهر المقبل.

من جهته أكد كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارالروسي، إن صندوق الاستثمار RDIF يعتزم البدء في توفير لقاح فيروس كورونا الروسي للأرجنتين وبيرو، وتتوقع وزارة الرعاية الصحية الأرجنتينية تلقي لقاح سبوتنيك Sputnik V في ديسمبر.وأوضح ديميترييف،أنه سيتم إنتاج لقاح Sputnik V للأرجنتين من قبل شركاء صندوق الاستثمار " RDIF "، في الهند، وكوريا، والصين، وعدد من البلدان الأخرى التي تعمل على إنتاج اللقاح الروسي".

Advertisements

يدعم صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) تطوير وتوزيع لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسى.وأوضحت وكالة تاس الروسية، إن المحادثات مع صندوق الاستثمار المباشر الروسى RDIF مستمرة .

وقالت الحكومة إن مسؤولين بمن فيهم نائب وزير الصحة الأرجنتيني سافروا إلى روسيا لمراجعة تطوير اللقاح.

على الرغم من الإغلاق الصارم الذي تفرضه الحكومة الأرجنتينية للحد من انتشار الفيروس منذ منتصف مارس، لا تزال حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع، وتجاوزت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية مليون إصابة الشهر الماضي وأكثر من 30 ألف حالة وفاة.

إلا أن الحكومة الأرجنتيية بما لا يقل عن 19 تجربة سريرية للقاحات فيروس كورونا COVID-19 ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، تعد شركة فايزرPfizer وشركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson من بين الشركات التي تجري تجارب في الأرجنتين.

ووافقت الأرجنتين أيضًا في أغسطس على الإنتاج المشترك مع المكسيك وثاني أكبر شركة لتصنيع الأدوية في بريطانيا وهى استرازينيكا، AstraZeneca ، وهو لقاح محتمل ضد الفيروس قيد التطوير في جامعة أكسفورد.