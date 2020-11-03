شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح جديد لفيروس كورونا من الجسيمات النانونية يؤدى لاستجابة مناعية أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطور العلماء لقاحًا جديدا لفيروس كورونا COVID-19 من نوع الجسيمات النانوية، يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية أقوى 10 مرات من رد الفعل الذي شوهد لدى الناجين من كورونا، ويحمي من السلالات المتحولة في المستقبل، حيث طور العلماء لقاحًا تجريبيًا يستخدم الجسيمات النانوية، والتي تحاكي السمات الهيكلية لفيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"البريطانية.

قال العلماء إنهم طوروا لقاحًا تجريبيًا مرشحًا لفيروس كورونا، وهو أقوى بكثير من اللقاحات الأخرى قيد التجارب حاليًا.



فيروس كورونا واللقاح النانو

وقالت الصحيفة، في التجارب التي أجريت على الفئران، قال فريق من كلية الطب بجامعة واشنطن، إن لقاحها أثار استجابة مناعية أقوى 10 مرات للعدوى الموجودة فى الناجين من فيروس كورونا، علاوة على ذلك، فقد أثار أيضًا استجابة خلايا الذاكرة القوية، حيث يتذكر الجسم الفيروس الذى يغزو الجسم لإنتاج الأجسام المضادة بسرعة أكبر في حالة الإصابة.

قال الفريق، إن اللقاح الجديد لا يتطلب تجميده عند التخزين مثل تلك التي تصنعها الشركات الأخرى، مما يجعل إنتاجه وشحنه أسهل في جميع أنحاء العالم، كما يقوم بتدريب الجسم على التعرف على المستقبلات التي يستخدمها الفيروس لدخول الخلايا البشرية وإصابتها، وبناء الأجسام المضادة في الفئران، أنتج الفيروس أجسامًا مضادة محايدة أكثر بـ10 مرات من تلك التي شوهدت في الناجين من فيروس كورونا "كوفيد -19"

وأوضحت الصحيفة أن اللقاح الجديد يطوره UW Medicine " كلية الطب بجامعة واشنطن جامعة وهى احدى الكليات لتدريس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية".

قال الدكتور نيل كينج، الأستاذ المساعد في الكيمياء الحيوية في كلية الطب بجامعة واشنطن: "نأمل أن تساعد منصة الجسيمات النانوية لدينا في مكافحة هذا الوباء الذي يسبب الكثير من الضرر لعالمنا.

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إن فعالية واستقراروإمكانية تصنيع هذا اللقاح المرشح تميزه عن العديد من اللقاحات الأخرى قيد التجارب تحاكي الجسيمات النانوية، سواء كانت طبيعية أو صناعية، السمات الهيكلية للفيروسات، والتي غالبًا ما تكون في حد ذاتها بحجم النانو، وهذا يجعل من السهل على الجسيمات النانوية أن تتشكل حسب حجم وشكل مستقبلات الفيروس.



لقاح جديد لفيروس كورونا

يعرض لقاح UW Medicine " "، 60 نسخة من مجال ربط مستقبلات فيروس كورونا، والذي يسمح له الفيروس بالالتصاق بمستقبلات الجسم للدخول إلى الخلايا، يتم بعد ذلك تدريب الجسم على التعرف على هذه المستقبلات وبناء الأجسام المضادة ضدها لمنع العدوى في المستقبل، بالنسبة للدراسة التي نشرت في مجلة Cell ، اختبر الفريق لقاح الجسيمات النانوية الجديد على الفئران.

أظهرت النتائج أن اللقاح ينتج أجسامًا مضادة مُعادلة أكثر بـ10 مرات من تلك التي تتطور بشكل طبيعي للعدوى، علاوة على ذلك، حدث هذا حتى عندما تم إعطاء اللقاح بجرعة أقل بـ 5 أضعاف، نتج عن التحصينات أيضًا استجابة قوية للخلايا البائية، والتي تحبس سطح مسببات الأمراض التي تغزو الجسم، وتميزها لتدميرها بواسطة الخلايا المناعية الأخرى، كما أنها تشكل خلايا ذاكرة تتذكر الفيروس الغازي لإنتاج الأجسام المضادة بشكل أسرع في حالة الإصابة المستقبلية، وهو أمر مهم في البحث عن لقاح.

وقالت الصحيفة، أنتج اللقاح أجسامًا مضادة معادلة استهدفت عدة مواقع مختلفة على بروتين سبايك، والذي يستخدمه الفيروس لدخول الخلايا وإصابته، يقول الباحثون إن هذا قد يساعد في حماية الناس من الإصابة بسلالات متحولة من الفيروس.



لقاح فايزر

وأوضحت الصحيفة، أنه تم ترخيص اللقاح لشركتين من شركات التكنولوجيا الحيوية ليتم تصنيعه على نطاق واسع، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية بحلول نهاية العام.

قال الدكتور ديفيد فيسلر، المؤلف الرئيسي المشارك، أستاذ الكيمياء الحيوية المشارك في جامعة واشنطن: يسعدني أن دراساتنا عن استجابات الأجسام المضادة لفيروسات كورونا أدت إلى تصميم هذا اللقاح المرشح الواعد.