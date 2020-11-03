شكرا لقرائتكم خبر عن الرخاوي لـ"الخليج 365": كورونا زاد من حدة الأمراض النفسية.. أبرزها الخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يحيي الرخاوي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب قصر العيني، أن فيروس كورونا قد زاد من حدة الأمراض النفسية الموجودة بالفعل، مضيفاً أنه أن هناك أمراض كثيرة قد زادت لكن كورونا ليس هو السبب المباشر لها.

وأوضح، في تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن من بين الأمراض التي زادت في فترة كوفيد 19 مرض الخوف من الاقتراب من الآخرين، والخوف الوسواسي من المرض والخوف من الموت وكذلك الوسواس القهري وكثرة غسل اليدين للوقاية من الجراثيم.

وأشارإلى أن هذه الأمراض النفسية كان لدى الشخص الذى أصيب بها استعداد نفسي لها وجاءت فترة انتشار وباء كورونا لتظهرها على السطح مرة أخرى.

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وأوضح أن وسواس غسل اليدين بعد الخوف من كورونا، لا يعتبر هو الخوف الوسواسي لانه سبب عام، لكن إذا كان المريض مصاباً به قبل كورونا يزداد حدته في ظل فترة الوباء.

وأشارإلى أن علاجه هوأن نغمرالمريض بالطقس الوسواس أي يقول الطبيب للمريض أن يزيد عدد مرات غسل يديه وفى النهاية سوف يقلل هذا السلوك الوسواسي.

وأضاف أن فترة كورونا هي فترة صعبة على مرضى الاضطرابات النفسية مثل: القلق والاكتئاب لأنها تزيد من حدة أمراضهم.

وأكد أن فترة كورونا قد تزيد من فرص الأم في اكتشاف الاكتئاب عند أطفالها على سبيل المثال، وأنه يجب أن تتركه يعبر عن ألمه وبكاءه ويعبر عن مشاعره دون أن تقيده.