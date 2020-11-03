شكرا لقرائتكم خبر عن هل حليب الإبل يسبب أمراض الشرايين والجلطات؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب ، الدكتور خالد النمر ، حقيقة تسبب حليب الإبل في أمراض الشرايين والجلطات .

وقال النمر: إن حليب الإبل لا يتسبب في أمراض الشرايين ، مشيراً إلى أنه أقل كوليسترول من حليب الأبقار والماعز والضأن.

من جهة أخرى أوضح النمر أن من أقل اللحوم بالكسترول إلى أعلاها “على وجه العموم”: ( الأسماك ، ثم الحاشي ، ثم الدجاج ، يليه لحم البقر ، ثم الماعز، ثم الضأن) .