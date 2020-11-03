الإشريكية القولونية.. الأسباب والأعراض والوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أيام بدأت عدوى بكتيرية تتفشى بنحو 12 ولاية أمريكية، ورغم تحقيق إدارة الغذاء والدواء (FDA) في الأمر فإنها لم تحدد مصدرا غذائيا لها

ووفقا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن مسؤولي الصحة العامة بالولايات المتحدة تحدثوا عن تسجيل 23 إصابة بعدوى الإشريكية القولونية (O157: H7) في 12 ولاية حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول، دون تسجيل وفيات.



وحسب البيانات المعلنة، فإن تواريخ تسجيل الإصابات تراوحت بين 17 أغسطس/آب و8 أكتوبر/تشرين الأول، وأعمار المرضى بين 5 و81 عاما بمتوسط عمر 21 عاما.

وأشارت سجلات المرضى إلى أن 67% من الإصابات هم من الإناث من بين 15 مريضا توفرت معلومات عنهم، كما جرى الإبلاغ عن دخول 10 حالات إلى المستشفى، بينهم شخصان أصيبا بمتلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS)، وهو نوع من الفشل الكلوي.

ويستغرق أي شخص من 2 إلى 4 أسابيع في المتوسط حتى يكتشف إصابته ويبلغ الجهات المسؤولة عن وضعه.

الأسباب





يجري مسؤولو الصحة العامة بمختلف الولايات التي سجلت إصابات بعدوى الإشريكية القولونية مقابلات مع المرضى؛ لتحديد ما أكلوه وأنواع التعرض الأخرى في الأسبوع السابق للمرض.

ووفقا للمعلن حتى الآن، فإن المصابين أبلغوا عن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الخضر الورقية.

وقال مركز السيطرة على الأمراض: "13 شخصا جرت مقابلتهم حتى الآن أفادوا جميعا بتناول أنواع مختلفة من الخضر الورقية، مثل خس آيسبرج (9)، والخس الروماني (8)، والخس المختلط (6)، والسبانخ (9)".

وأضاف: "سبب هذا الفاشية هو نفس سلالة الإشريكية القولونية O157: H7 التي تسببت في تفش مرتبط بالخس الروماني في عام 2019. ومع ذلك، فإن الطعام المرتبط بتفشي سابق وحده لا يكفي لإثبات وجود صلة في اندلاع آخر من نفس السلالة، لأن الأطعمة المختلفة يمكن أن تتلوث بنفس سلالة البكتيريا".

ولأنه لم يتم تحديد عنصر غذائي معين كمصدر لهذه الفاشية، فإن مركز السيطرة على الأمراض لا ينصح الأشخاص بتجنب أي طعام معين في هذا الوقت.

الأعراض





عادة ما يعاني المصابون من الإشريكية القولونية المنتجة لسموم الشيجا (STEC) لمدة من 2 إلى 8 أيام (بمعدل 3 إلى 4 أيام) بعد ابتلاع الجراثيم، وقد يصاب البعض بنوع من الفشل الكلوي يسمى متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS).

ورغم أن أعراض هذه العدوى تختلف من شخص لآخر، فإنها غالبا تشمل العلامات التالية:

- تقلصات شديدة في المعدة.

- إسهال يستمر لأكثر من 3 أيام وغالبا ما يكون دمويا.

- قيء وغثيان بعد 4 أيام من تناول شيء يحتوي على البكتيريا.

- قد يعاني البعض من حمى لا تكون عالية جدا (أقل من 101 درجة فهرنهايت/ 38.5 درجة مئوية).

Advertisements

- التهابات تكون عند البعض خفيفة للغاية وشديدة أو تهدد الحياة عند البعض الآخر.

- عادة ما يتم تشخيص هذه العدوى عن طريق اختبار عينة من البراز.

متلازمة انحلال الدم (HUS)





يعاني نحو 5 إلى 10% من الأشخاص الذين تشخص إصابتهم بعدوى STEC من مضاعفات قد تهدد الحياة تُعرف باسم متلازمة انحلال الدم اليوريمي (HUS)، وتتطور بعد نحو 7 أيام من ظهور الأعراض لأول مرة، خاصة عندما يتحسن الإسهال.

وتشمل دلائل الإصابة بالمتلازمة:

- انخفاض معدل التبول.

- الشعور بالتعب الشديد.

- فقدان اللون الوردي في الخدين وداخل الجفون السفلية.

- قد تتوقف كلية المريض بالمتلازمة عن العمل وقد يصاب بمشاكل خطيرة لذا يجب نقله إلى المستشفى.

وبشكل عام يتعافى معظم الأشخاص الذين يعانون من المتلازمة في غضون أسابيع قليلة، لكن البعض يعاني من ضرر دائم أو يموت.

ولا ينصح مركز السيطرة على الأمراض باستخدام المضادات الحيوية للمشتبه في إصابتهم بالعدوى حتى إجراء الاختبارات، مشيرا إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن إعطاءهم المضادات قد يزيد من خطر تطور HUS، كما أن الطب لم يتم إثبات فائدته بوضوح.

الوقاية





مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) نصح باتباع هذه الطرق العامة للوقاية من الإصابة بالإشريكية القولونية:

- اغسل يديك بعد استخدام دورة المياه أو تغيير الحفاضات وقبل وبعد تحضير الطعام أو تناوله وبعد ملامسة الحيوانات.

- اطبخ اللحوم جيدًا. استخدم مقياس حرارة الطعام للتحقق من وصول اللحم إلى درجة حرارة داخلية آمنة.

- لا تلوث مناطق تحضير الطعام. اغسل اليدين والعدادات وألواح التقطيع والأواني جيدًا بعد لمس اللحوم النيئة.

- اغسل الفواكه والخضروات قبل الأكل، ما لم تذكر العبوة أن المحتويات قد غسلت.

- تجنب الحليب الخام ومنتجات الألبان غير المبسترة والعصائر غير المبسترة.