ليبيا تسجل 781 حالة إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ليبيا، الثلاثاء، 13 وفاة و781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشفاء 387 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 387 إصابة و320 حالة شفاء، وحالتي وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 63 ألفًا و688 شخصًا، بينهم 25 ألفًا و800 حالة نشطة، ووفاة 893.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.