الإمارات تسجل 1466 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 96,994 فحصا جديدا خلال 24 ساعة لرصد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعلنت الوزارة أن الفحوص الجديدة أسهمت في الكشف عن 1008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وقالت إن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 136,149 حالة.
كما أعلنت عن وفاة 6 مصابين بتداعيات الإصابة ليرتفع عدد الوفيات في الإمارات إلى 503 حالات.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 1466 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 133,490 حالة.
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