طريقة رجيم زيت الزيتون لخسارة الوزن في اسرع وقت 

تعتبر طريقة رجيم زيت الزيتون من الطرق الفعالة التي تساعد على خسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة. فهو من مكونات الطعام الصحية التي تزود الجسم بالعديد من المغذيات والعناصر الضرورية لأداء وظائفه بشكل صحيح. ويبدو ان تناوله يساهم في نحت الجسم. ولهذا ينصح دائماً بإضافته باعتدال إلى مختلف الأطباق. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن رجيم زيت الزيتون لخسارة الوزن في مدة قصيرة.





قبل الاطلاع على طريقة رجيم زيت الزيتون من المهم اولاً التعرف على قواعده الاساسية وهي سهلة التطبيق.

- خلال اتباع هذا الرجيم يمكن تناول ملعقة ونصف الى 3 ملاعق من هذا الزيت يومياً قبل نحو 15 دقيقة من مواعيد الوجبات الاساسية.

- يمكن تناول هذا الزيت من دون اضافته الى اي وصفة.

- يمكن مزجه مع القليل من الماء والعسل للحصول على مزيج منحف. ولهذه الغاية يجب مزج ملعقة صغيرة من العسل مع 3 ملاعق طعام من زيت الزيتون وكوب ونصف من ماء الشرب. ومن اجل الاستفادة من خصائص المزيج يجب شربه قبل ساعة واحدة من مواعيد الوجبات الاساسية.

ومن الافضل تحديد كمية زيت الزيتون التي يجب تناولها بحسب الوزن الذي يراد خسارته.

- لخسارة 20 كيلوغراماً يجب تناول ملعقة ونصف الى 4 ملاعق يومياً.

- من اجل خسارة 20 الى 40 كيلوغراماً يمكن تناول 7 ملاعق من زيت الزيتون يومياً.

طريقة الرجيم



يمكن تطبيق رجيم زيت الزيتون بسهولة كبيرة وهو يقوم على تناول زيت الزيتون قبل 15 الى 30 دقيقة من مواعيد الوجبات الاساسية، علماً انه يوفر للجسم الكثير من الفوائد.

- يحتوي زيت الزيتون على نسبة كبيرة من حمض الاوليك. ويساعد هذا الحمض الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار.

- يمكن تناول هذا الزيت ان يحد من خطر المعاناة من امراض القلب.

- يحتوي على حمض الفالينوليك الذي يعزز عملية الايض ويساهم في حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. وهذا نموذج عن رجيم زيت الزيتون ليوم واحد.

الفطور



- يمكن تناوله بين الساعة 8 و 9 صباحاً

- كوب من الزبادي غير المحلى مع القليل من الفاكهة او قطعة جبنة قليلة الدسم مع ملعقة طعام من زيت الزيتون الطبيعي، كوب شاي من دون سكر.

الغداء



يجب تناوله عند الساعة الثانية من بعد الظهر

- قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق سلطة مع ملعقة طعام من زيت الزيتون.

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العشاء



من الافضل تناول الوجبة قبل الساعة 7 مساء

- كوب من شوربة قليلة الدسم، قطعة من السمك المشوي، ملعقة طعام من زيت الزيتون.

يمكن اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوعين مع استبدال المكونات الواردة في البرنامج بأخرى صحية ومع اضافة تناول الفواكه والخضار وشرب الماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات والامتناع عن اكل الدهون الضارة والحلويات قدر الامكان.

نصائح مفيدة



- من اجل نجاح هذا الرجيم يجب التوقف عن الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- من المهم جداً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي من 3 الى 4 مرات اسبوعياً لمدة ساعة يومياً.

- في حال عدم القدرة على تناول زيت الزيتون يمكن اضافته الى كوب ماء.

- الافضل استخدام الزيت الطازج وغير المطهو. كما يمكن اضافته الى الاطباق المطهوة بعد انتهاء عملية الطهو. وهكذا يمكن اتباع رجيم زيت الزيتون بنجاح.