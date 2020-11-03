شكرا لقرائتكم خبر عن كيورفاك الألمانية تخطط لإطلاق المرحلة النهائية من تجارب لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فرانز فيرنر هاس، الرئيس التنفيذي لشركة كيورفاك CureVac الألمانية أن الشركة تستعد لإجراء المرحلة النهائية من تجارب اللقاح الجماعية قبل نهاية 2020.

أضاف هاس"لقد شجعتنا بشدة بيانات المرحلة الأولى المؤقتة، إنها تمثل معلمًا هامًا في برنامج لقاح Covid-19 لدينا وتدعم بقوة تقدم مرشحنا للقاح و

بعد المزيد من قراءات البيانات والمناقشات مع السلطات التنظيمية، نظل ملتزمين تمامًا وعلى المسار الصحيح لبدء تجربة محورية في المرحلة 2 b/ 3 قبل نهاية عام 2020.

من جهة أخرى ذكر بيان شركة كيورفاك للصناعات الدوائية المنتجة للقاح، أن النتائج المؤقتة من التجارب المبكرة أظهرت أن المرشح التجريبي للقاح فيروس كورونا Covid-19 الذى يسمى CvnCoV ، بدا آمنًا وأثار استجابة مناعية بين المتطوعين، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews

أوضحت الشركة، إن اللقاح المرشح كان جيد التحمل بشكل عام عبر جميع الجرعات المختبرة، وتسبب في استجابات قوية ومبطلة للأجسام المضادة بالإضافة إلى أول إشارة إلى تنشيط الخلايا التائية.

التحقت دراسة المرحلة الأولى حتى الآن بأكثر من 250 فردًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا.

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تم تطعيم الأفراد عن طريق الحقن العضلي بلقاحCVnCoV ، بمستويات جرعة متصاعدة من 2 و 4 و 6 و 8 و 12 ميكروجرام في اليومين 1 و 29، مضيا أنه لكل مستوى جرعة، شملت التجربة ما يصل إلى 10 مشاركين سبق أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا Covid-19 لمواصلة تقييم سلامة واستمناع لقاح CVnCoV في هذه الفئة الفرعية من السكان.

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وأكد الموقع، أنه في حين أنه لم يلاحظ أي مضاعفات ضارة خطيرة ذات صلة خلال التجارب المبكرة ، عند 12 ميكروجرام، حدثت الأحداث الضارة من الدرجة الثالثة في الغالب بعد إعطاء الجرعة الثانية، وشملت التعب والصداع والقشعريرة وآلام العضلات وبدرجة أقل الحمى.

وقالت الشركة، إن جميع المضاعفات المبلغ عنها كانت عابرة وتم حلها بسرعة، عادة في غضون 24 إلى 48 ساعة.

أِشارت كيورفاك إلى أنها تعتزم تقديم نظرة عامة مفصلة على بيانات المرحلة الأولى ونشرها في مجلة علمية في الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى أوضحت ماريولا فوتين، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة CureVac: "تظهر هذه البيانات الأولية استجابة مناعية قوية وعالية الكفاءة لمرشح لقاح CVnCoV المستند إلى mRNA الطبيعي (حمض الريبونوكليك) ، بما في ذلك الأجسام المضادة والاستجابات الأولية للخلايا التائية على مستوى مرضى النقاهة الذين تم شفائهم من كورونا.

وقالت الشركة إن طريقة عمل CVnCoV تحاكي الاستجابة المناعية الطبيعية للعدوى التي لوحظت في مرضى Covid-19 المتعافين.

يتم حاليًا إجراء التجارب على لقاح CVnCoV في تجربة سريرية للمرحلة" a2 "على كبارالسن في بيرو وبنما.